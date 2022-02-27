https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775420190.html

В ЕС хотят дать политическое одобрение новому пакету санкций против России

В ЕС хотят дать политическое одобрение новому пакету санкций против России - РИА Новости, 27.02.2022

В ЕС хотят дать политическое одобрение новому пакету санкций против России

Главы МИД стран ЕС в воскресенье намерены дать политическое одобрение новому пакету санкций против РФ, сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T19:50

2022-02-27T19:50

2022-02-27T20:16

в мире

евросоюз

жозеп боррель

россия

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БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Главы МИД стран ЕС в воскресенье намерены дать политическое одобрение новому пакету санкций против РФ, сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции."Сегодня мы дадим политическое одобрение пакету мер, описанных председателем (Еврокомиссии Урсулой фон дер) Ляйен. Это откроет дорогу быстрому принятию всех необходимых (юридических - ред.) актов", - сказал он.

https://ria.ru/20220227/evrokomissiya-1775417998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, евросоюз, жозеп боррель, россия