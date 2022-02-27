https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775420190.html
В ЕС хотят дать политическое одобрение новому пакету санкций против России
В ЕС хотят дать политическое одобрение новому пакету санкций против России - РИА Новости, 27.02.2022
В ЕС хотят дать политическое одобрение новому пакету санкций против России
Главы МИД стран ЕС в воскресенье намерены дать политическое одобрение новому пакету санкций против РФ, сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T19:50
2022-02-27T19:50
2022-02-27T20:16
в мире
евросоюз
жозеп боррель
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596219605_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_d99df041811198d3cc0197d93b21d9c9.jpg
БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Главы МИД стран ЕС в воскресенье намерены дать политическое одобрение новому пакету санкций против РФ, сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции."Сегодня мы дадим политическое одобрение пакету мер, описанных председателем (Еврокомиссии Урсулой фон дер) Ляйен. Это откроет дорогу быстрому принятию всех необходимых (юридических - ред.) актов", - сказал он.
https://ria.ru/20220227/evrokomissiya-1775417998.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596219605_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_7f647926cb71d7ae6ecfd9b48be12cf8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, жозеп боррель, россия
19:50 27.02.2022 (обновлено: 20:16 27.02.2022)
В ЕС хотят дать политическое одобрение новому пакету санкций против России
Боррель анонсировал политическое одобрение новому пакету санкций ЕС против России