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В ЕС хотят дать политическое одобрение новому пакету санкций против России
В ЕС хотят дать политическое одобрение новому пакету санкций против России - РИА Новости, 27.02.2022
В ЕС хотят дать политическое одобрение новому пакету санкций против России
Главы МИД стран ЕС в воскресенье намерены дать политическое одобрение новому пакету санкций против РФ, сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T19:50
2022-02-27T20:16
в мире
евросоюз
жозеп боррель
россия
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БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Главы МИД стран ЕС в воскресенье намерены дать политическое одобрение новому пакету санкций против РФ, сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции."Сегодня мы дадим политическое одобрение пакету мер, описанных председателем (Еврокомиссии Урсулой фон дер) Ляйен. Это откроет дорогу быстрому принятию всех необходимых (юридических - ред.) актов", - сказал он.
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Александра Покровская
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в мире, евросоюз, жозеп боррель, россия
19:50 27.02.2022 (обновлено: 20:16 27.02.2022)
 
В ЕС хотят дать политическое одобрение новому пакету санкций против России

Боррель анонсировал политическое одобрение новому пакету санкций ЕС против России

© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Главы МИД стран ЕС в воскресенье намерены дать политическое одобрение новому пакету санкций против РФ, сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции.
"Сегодня мы дадим политическое одобрение пакету мер, описанных председателем (Еврокомиссии Урсулой фон дер) Ляйен. Это откроет дорогу быстрому принятию всех необходимых (юридических - ред.) актов", - сказал он.
Символика RT - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 19:36
Еврокомиссия предложила запретить в ЕС RT, Sputnik и их дочерние компании
Опубликовано: Александра Покровская
 
В миреЕвросоюзЖозеп БоррельРоссия
 
 
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