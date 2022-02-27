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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775400485.html
Испания закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний
Испания закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний - РИА Новости, 27.02.2022
Испания закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний
Власти Испании приняли решение закрыть свое воздушное пространство для российских авиакомпаний, сообщило министерство транспорта. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T17:13
2022-02-27T17:25
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
испания
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МАДРИД, 27 фев - РИА Новости. Власти Испании приняли решение закрыть свое воздушное пространство для российских авиакомпаний, сообщило министерство транспорта."Испания приступит к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний. В соответствии с руководящими принципами сотрудничества, установленными Европейским союзом, эта мера повлияет на полеты, выполняемые российскими авиакомпаниями, использующими воздушное пространство Испании", - говорится в сообщении министерства транспорта Испании в Twitter.Ранее о закрытии воздушного пространства для самолетов российских авиакомпаний объявили многие другие страны Европы.
https://ria.ru/20220227/samolet-1775388805.html
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Мадина Моргоева
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ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, испания
17:13 27.02.2022 (обновлено: 17:25 27.02.2022)
 
Испания закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний

Испания закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
Читать ria.ru в
МАДРИД, 27 фев - РИА Новости. Власти Испании приняли решение закрыть свое воздушное пространство для российских авиакомпаний, сообщило министерство транспорта.
"Испания приступит к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний. В соответствии с руководящими принципами сотрудничества, установленными Европейским союзом, эта мера повлияет на полеты, выполняемые российскими авиакомпаниями, использующими воздушное пространство Испании", - говорится в сообщении министерства транспорта Испании в Twitter.
Ранее о закрытии воздушного пространства для самолетов российских авиакомпаний объявили многие другие страны Европы.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 16:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Норвегия закрывает воздушное пространство для российских самолетов
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииИспания
 
 
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