https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775400485.html

Испания закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний

Испания закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний - РИА Новости, 27.02.2022

Испания закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний

Власти Испании приняли решение закрыть свое воздушное пространство для российских авиакомпаний, сообщило министерство транспорта. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T17:13

2022-02-27T17:13

2022-02-27T17:25

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

испания

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МАДРИД, 27 фев - РИА Новости. Власти Испании приняли решение закрыть свое воздушное пространство для российских авиакомпаний, сообщило министерство транспорта."Испания приступит к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний. В соответствии с руководящими принципами сотрудничества, установленными Европейским союзом, эта мера повлияет на полеты, выполняемые российскими авиакомпаниями, использующими воздушное пространство Испании", - говорится в сообщении министерства транспорта Испании в Twitter.Ранее о закрытии воздушного пространства для самолетов российских авиакомпаний объявили многие другие страны Европы.

https://ria.ru/20220227/samolet-1775388805.html

испания

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, испания