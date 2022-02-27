https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775400485.html
Испания закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний
Испания закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний - РИА Новости, 27.02.2022
Испания закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний
Власти Испании приняли решение закрыть свое воздушное пространство для российских авиакомпаний, сообщило министерство транспорта. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T17:13
2022-02-27T17:13
2022-02-27T17:25
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
испания
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МАДРИД, 27 фев - РИА Новости. Власти Испании приняли решение закрыть свое воздушное пространство для российских авиакомпаний, сообщило министерство транспорта."Испания приступит к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний. В соответствии с руководящими принципами сотрудничества, установленными Европейским союзом, эта мера повлияет на полеты, выполняемые российскими авиакомпаниями, использующими воздушное пространство Испании", - говорится в сообщении министерства транспорта Испании в Twitter.Ранее о закрытии воздушного пространства для самолетов российских авиакомпаний объявили многие другие страны Европы.
https://ria.ru/20220227/samolet-1775388805.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, испания
17:13 27.02.2022 (обновлено: 17:25 27.02.2022)
Испания закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний
Испания закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний