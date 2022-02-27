https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775389863.html

В Apple не подтвердили возможность отключения устройств в России

В Apple не подтвердили возможность отключения устройств в России - РИА Новости, 27.02.2022

В Apple не подтвердили возможность отключения устройств в России

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин назвал слухами необходимость отключения обновлений на устройствах Apple, чтобы их якобы не... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T16:09

2022-02-27T16:09

2022-02-27T16:09

обострение ситуации в днр и лнр

технологии

россия

apple

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин назвал слухами необходимость отключения обновлений на устройствах Apple, чтобы их якобы не заблокировали из-за санкций: российский офис американской компании не подтверждает таких решений."Российский офис Apple, по моим данным, не подтверждают какие-то алармистские решения, которые распространялись вчера в сети", - продолжил он.Горелкин подчеркнул, что все основные сервисы на территории России работают, и граждане могут ими пользоваться."Валютные скачки кратковременны и курс будет стабилизирован. Валютные спекулянты будут сейчас на этом зарабатывать, стимулируя панику. А решения, принятые на эмоциях, всегда неправильные",- добавил депутат.

https://ria.ru/20220227/bezopasnost-1775387414.html

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

технологии, россия, apple, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии