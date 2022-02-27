В Apple не подтвердили возможность отключения устройств в России
Депутат Горелкин: офис Apple не подтверждает возможность отключения устройств в России
Логотип компании Apple в Нью-Йорке
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин назвал слухами необходимость отключения обновлений на устройствах Apple, чтобы их якобы не заблокировали из-за санкций: российский офис американской компании не подтверждает таких решений.
"Вчера в сетях активно распространялись слухи, что нужно отключить обновления на устройствах Apple, но я хочу напомнить, что Apple - одна из компаний, которая работает в рамках закона о "приземлении" иностранных платформ в нашей стране. Компания выполнила все условия. У них есть юридические лица и офис в России, которые отвечает за цифровые сервисы и гаджеты", - заявил Горелкин, которого цитирует пресс-служба партии "Единая Россия".
"Российский офис Apple, по моим данным, не подтверждают какие-то алармистские решения, которые распространялись вчера в сети", - продолжил он.
Горелкин подчеркнул, что все основные сервисы на территории России работают, и граждане могут ими пользоваться.
"Валютные скачки кратковременны и курс будет стабилизирован. Валютные спекулянты будут сейчас на этом зарабатывать, стимулируя панику. А решения, принятые на эмоциях, всегда неправильные",- добавил депутат.
Опубликовано: Мадина Моргоева