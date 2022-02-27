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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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В Apple не подтвердили возможность отключения устройств в России
В Apple не подтвердили возможность отключения устройств в России - РИА Новости, 27.02.2022
В Apple не подтвердили возможность отключения устройств в России
Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин назвал слухами необходимость отключения обновлений на устройствах Apple, чтобы их якобы не... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T16:09
2022-02-27T16:09
обострение ситуации в днр и лнр
технологии
россия
apple
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин назвал слухами необходимость отключения обновлений на устройствах Apple, чтобы их якобы не заблокировали из-за санкций: российский офис американской компании не подтверждает таких решений."Российский офис Apple, по моим данным, не подтверждают какие-то алармистские решения, которые распространялись вчера в сети", - продолжил он.Горелкин подчеркнул, что все основные сервисы на территории России работают, и граждане могут ими пользоваться."Валютные скачки кратковременны и курс будет стабилизирован. Валютные спекулянты будут сейчас на этом зарабатывать, стимулируя панику. А решения, принятые на эмоциях, всегда неправильные",- добавил депутат.
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Мадина Моргоева
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технологии, россия, apple, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
16:09 27.02.2022
 
В Apple не подтвердили возможность отключения устройств в России

Депутат Горелкин: офис Apple не подтверждает возможность отключения устройств в России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип компании Apple в Нью-Йорке
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип компании Apple в Нью-Йорке
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин назвал слухами необходимость отключения обновлений на устройствах Apple, чтобы их якобы не заблокировали из-за санкций: российский офис американской компании не подтверждает таких решений.
"Вчера в сетях активно распространялись слухи, что нужно отключить обновления на устройствах Apple, но я хочу напомнить, что Apple - одна из компаний, которая работает в рамках закона о "приземлении" иностранных платформ в нашей стране. Компания выполнила все условия. У них есть юридические лица и офис в России, которые отвечает за цифровые сервисы и гаджеты", - заявил Горелкин, которого цитирует пресс-служба партии "Единая Россия".
"Российский офис Apple, по моим данным, не подтверждают какие-то алармистские решения, которые распространялись вчера в сети", - продолжил он.
Горелкин подчеркнул, что все основные сервисы на территории России работают, и граждане могут ими пользоваться.
"Валютные скачки кратковременны и курс будет стабилизирован. Валютные спекулянты будут сейчас на этом зарабатывать, стимулируя панику. А решения, принятые на эмоциях, всегда неправильные",- добавил депутат.
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 15:52
В Молдавии заблокировали доступ к сайту российского Первого канала
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
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