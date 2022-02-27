https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775376785.html

Источник: отмену рейсов в Калининград обязали согласовывать с Россией

Источник: отмену рейсов в Калининград обязали согласовывать с Россией - РИА Новости, 27.02.2022

Источник: отмену рейсов в Калининград обязали согласовывать с Россией

Российские авиавласти обязали авиакомпании согласовывать с ними отмену рейсов в Калининград, сообщил РИА Новости источник, близкий к одной из российских... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T14:42

2022-02-27T14:42

2022-02-27T14:42

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские авиавласти обязали авиакомпании согласовывать с ними отмену рейсов в Калининград, сообщил РИА Новости источник, близкий к одной из российских авиакомпаний.Он уточнил, что такое решение принято для соблюдения прав пассажиров.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/italiya-1775373557.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии