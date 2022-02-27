https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775376785.html
Источник: отмену рейсов в Калининград обязали согласовывать с Россией
Источник: отмену рейсов в Калининград обязали согласовывать с Россией - РИА Новости, 27.02.2022
Источник: отмену рейсов в Калининград обязали согласовывать с Россией
Российские авиавласти обязали авиакомпании согласовывать с ними отмену рейсов в Калининград, сообщил РИА Новости источник, близкий к одной из российских... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T14:42
2022-02-27T14:42
2022-02-27T14:42
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские авиавласти обязали авиакомпании согласовывать с ними отмену рейсов в Калининград, сообщил РИА Новости источник, близкий к одной из российских авиакомпаний.Он уточнил, что такое решение принято для соблюдения прав пассажиров.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220227/italiya-1775373557.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
Источник: отмену рейсов в Калининград обязали согласовывать с Россией
Авиакомпании обязали согласовывать с Россией отмену рейсов в Калининград