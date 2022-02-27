https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775376686.html

Главы МИД стран ЕС анонсировали новые жесткие санкции против России

Главы МИД стран ЕС анонсировали новые жесткие санкции против России - РИА Новости, 27.02.2022

Главы МИД стран ЕС анонсировали новые жесткие санкции против России

Евросоюз может уже завтра принять очередной пакет санкций против России, сообщил Верховный представитель ЕС по международным отношениям и политике безопасности... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T14:42

2022-02-27T14:42

2022-02-27T15:51

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756717268_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_b567fbd7b49ad6ecdd6e2e88eaa0754c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 26 фев — РИА Новости. Евросоюз может уже завтра принять очередной пакет санкций против России, сообщил Верховный представитель ЕС по международным отношениям и политике безопасности Жозеп Боррель."Главы МИД стран ЕС на внеочередном заседании по Украине примут дальнейшие жесткие санкции против Российской Федерации, включая отключение российских банков от SWIFT", — написал он в Twitter.Накануне стало известно, что в скором времени российские банки, попавшие под санкции, отключат от системы SWIFT. Кроме того, западные страны решили ограничить возможности Банка России по поддержке курса рубля международными финансовыми операциями — как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, его транзакции будут заморожены.В ответ на это в России уже создали свою систему передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.По данным Центробанка, к 18 февраля международные резервы России обновили исторический максимум, увеличившись до 643,2 миллиарда долларов. При этом к середине прошлого года долларовые активы снизилась до 16,4 процента, а доля в евро, юанях, фунтах стерлингов и прочих валютах выросла.Страны Запада объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года, после того, как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. Ее целью глава государства назвал защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Под новые ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Великобритания и многие другие страны закрыли небо для российских самолетов.В Москве заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/tsentrobank-1775355166.html

https://ria.ru/20220227/tsentrobank-1775355166.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775365055.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, украина, в мире