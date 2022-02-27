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В Японии анонсировали санкции против Путина
В Японии анонсировали санкции против Путина - РИА Новости, 27.02.2022
В Японии анонсировали санкции против Путина
Правительство Японии введет санкции против ряда представителей российского правительства, в том числе против президента РФ Владимира Путина, заморозит все их... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T14:34
2022-02-27T17:10
япония
санкции в отношении россии
фумио кисида
россия
украина
владимир путин
swift
в мире
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ТОКИО, 27 фев – РИА Новости. Правительство Японии введет санкции против ряда представителей российского правительства, в том числе против президента РФ Владимира Путина, заморозит все их активы, а также поддержит отключение ряда российских банков от международной межбанковской системы SWIFT, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида."С вторжением России на Украину становится невозможным поддерживать отношения с Россией. Япония намерена принять более жесткие санкции при сотрудничестве со странами "большой семерки" и международным сообществом", - подчеркнул он.В частности, будут введены санкции против ряда представителей российского правительства, в том числе президента России, и заморожены их активы в Японии в случае их выявления."Накануне западными странами было сделано заявление по мерам, предназначенным на изоляцию России из мировой экономики, в том числе отключение ряда российских банков от SWIFT. Западные партнеры запросили нашего участия в заявлении, и Япония намерена присоединиться к инициативе", - добавил Кисида.Отвечая на вопрос о планах правительства Японии по переговорам с Россией по вопросу заключения мирного договора, японский премьер подчеркнул, что "в свете нынешних обстоятельств не представляется возможным говорить о перспективах переговоров". Кроме того, Кисида заявил, что правительство Японии намерено "выделить Украине 100 миллионов долларов в качестве экстренной гуманитарной помощи".Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для некоторых госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала, а целый ряд европейских стран уже закрыли воздушное пространство для российских самолетов.
https://ria.ru/20220227/tayvan-1775333015.html
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Екатерина Зайцева
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япония, санкции в отношении россии, фумио кисида, россия, украина, владимир путин, swift, в мире
14:34 27.02.2022 (обновлено: 17:10 27.02.2022)
 
В Японии анонсировали санкции против Путина

Премьер Японии анонсировал санкции против граждан России, в том числе президента Путина

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФумио Кисида
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Фумио Кисида
Читать ria.ru в
ТОКИО, 27 фев – РИА Новости. Правительство Японии введет санкции против ряда представителей российского правительства, в том числе против президента РФ Владимира Путина, заморозит все их активы, а также поддержит отключение ряда российских банков от международной межбанковской системы SWIFT, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида.
"С вторжением России на Украину становится невозможным поддерживать отношения с Россией. Япония намерена принять более жесткие санкции при сотрудничестве со странами "большой семерки" и международным сообществом", - подчеркнул он.
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В частности, будут введены санкции против ряда представителей российского правительства, в том числе президента России, и заморожены их активы в Японии в случае их выявления.
"Накануне западными странами было сделано заявление по мерам, предназначенным на изоляцию России из мировой экономики, в том числе отключение ряда российских банков от SWIFT. Западные партнеры запросили нашего участия в заявлении, и Япония намерена присоединиться к инициативе", - добавил Кисида.
Отвечая на вопрос о планах правительства Японии по переговорам с Россией по вопросу заключения мирного договора, японский премьер подчеркнул, что "в свете нынешних обстоятельств не представляется возможным говорить о перспективах переговоров". Кроме того, Кисида заявил, что правительство Японии намерено "выделить Украине 100 миллионов долларов в качестве экстренной гуманитарной помощи".
Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для некоторых госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала, а целый ряд европейских стран уже закрыли воздушное пространство для российских самолетов.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
ЯпонияСанкции в отношении РоссииФумио КисидаРоссияУкраинаВладимир ПутинSWIFTВ мире
 
 
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