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https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775322590.html
США считают, что санкции превратили Россию в "парию" мировой экономики
США считают, что санкции превратили Россию в "парию" мировой экономики - РИА Новости, 27.02.2022
США считают, что санкции превратили Россию в "парию" мировой экономики
США считают, что Россия стала "парией" глобальной экономики и финансов, оказавшись под санкциями, которые поддержали свыше 30 стран, заявил высокопоставленный... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T02:39
2022-02-27T02:39
россия
луганская народная республика
украина
признание днр и лнр в россии
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. США считают, что Россия стала "парией" глобальной экономики и финансов, оказавшись под санкциями, которые поддержали свыше 30 стран, заявил высокопоставленный представитель американской администрации."Россия стала глобальной экономической и финансовой парией. Более 30 стран, представляющие свыше половины мировой экономики, объявили о санкциях и мерах экспортного контроля", - заявил он в ходе телефонного брифинга.Санкции были введены в ответ на признание Россией Донецкой и Луганской народных республик, а также начало специальной военной операции на Украине.
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775321510.html
россия
луганская народная республика
украина
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Эмиль Калимуллин
Эмиль Калимуллин
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россия, луганская народная республика, украина, признание днр и лнр в россии, сша, в мире
02:39 27.02.2022
 
США считают, что санкции превратили Россию в "парию" мировой экономики

Белый дом: США считают, что санкции превратили Россию в "парию" мировой экономики

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. США считают, что Россия стала "парией" глобальной экономики и финансов, оказавшись под санкциями, которые поддержали свыше 30 стран, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
"Россия стала глобальной экономической и финансовой парией. Более 30 стран, представляющие свыше половины мировой экономики, объявили о санкциях и мерах экспортного контроля", - заявил он в ходе телефонного брифинга.
Санкции были введены в ответ на признание Россией Донецкой и Луганской народных республик, а также начало специальной военной операции на Украине.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
02:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ЕС намерен в ближайшие дни ввести дополнительные меры против России
Опубликовано: Эмиль Калимуллин
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСШАВ мире
 
 
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