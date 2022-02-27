https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775322590.html
США считают, что санкции превратили Россию в "парию" мировой экономики
США считают, что санкции превратили Россию в "парию" мировой экономики - РИА Новости, 27.02.2022
США считают, что санкции превратили Россию в "парию" мировой экономики
США считают, что Россия стала "парией" глобальной экономики и финансов, оказавшись под санкциями, которые поддержали свыше 30 стран, заявил высокопоставленный... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T02:39
2022-02-27T02:39
2022-02-27T02:39
россия
луганская народная республика
украина
признание днр и лнр в россии
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. США считают, что Россия стала "парией" глобальной экономики и финансов, оказавшись под санкциями, которые поддержали свыше 30 стран, заявил высокопоставленный представитель американской администрации."Россия стала глобальной экономической и финансовой парией. Более 30 стран, представляющие свыше половины мировой экономики, объявили о санкциях и мерах экспортного контроля", - заявил он в ходе телефонного брифинга.Санкции были введены в ответ на признание Россией Донецкой и Луганской народных республик, а также начало специальной военной операции на Украине.
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775321510.html
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луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, украина, признание днр и лнр в россии, сша, в мире
США считают, что санкции превратили Россию в "парию" мировой экономики
Белый дом: США считают, что санкции превратили Россию в "парию" мировой экономики