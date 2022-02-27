https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775322104.html

США считают, что КНР не поможет России справиться с западными санкциями

США считают, что КНР не поможет России справиться с западными санкциями - РИА Новости, 27.02.2022

США считают, что КНР не поможет России справиться с западными санкциями

США считают, что Китай не станет помогать России справляться с западным санкционным давлением, сказал высокопоставленный представитель американской... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T02:29

2022-02-27T02:29

2022-02-27T02:29

в мире

германия

россия

втб

аэрофлот

сбербанк россии

северный поток — 2

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771426302_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_0ef02c5bcbd543aac2b59aa59350efc2.jpg

ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. США считают, что Китай не станет помогать России справляться с западным санкционным давлением, сказал высокопоставленный представитель американской администрации."Последние признаки указывают на то, что Китай на помощь не идет. Я думаю, вчера или позавчера сообщалось о том, что Китай ограничивает часть своих банков в выдаче кредитов на закупку энергоресурсов из России", - сказал он в ходе телефонного брифинга."Это может означать, что, как это и было в прошлом на протяжении многих лет, Китай склонен уважать силу американских санкций", - добавил чиновник.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Власти России заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.

https://ria.ru/20220227/modalnost-1775321324.html

https://ria.ru/20220227/aktivy-1775319102.html

германия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Эмиль Калимуллин

Эмиль Калимуллин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эмиль Калимуллин

в мире, германия, россия, втб, аэрофлот, сбербанк россии, северный поток — 2, санкции в отношении россии, сша