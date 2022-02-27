США считают, что КНР не поможет России справиться с западными санкциями
Белый дом: США считают, что КНР не станет помогать России справиться с западными санкциями
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. США считают, что Китай не станет помогать России справляться с западным санкционным давлением, сказал высокопоставленный представитель американской администрации.
"Последние признаки указывают на то, что Китай на помощь не идет. Я думаю, вчера или позавчера сообщалось о том, что Китай ограничивает часть своих банков в выдаче кредитов на закупку энергоресурсов из России", - сказал он в ходе телефонного брифинга.
"Это может означать, что, как это и было в прошлом на протяжении многих лет, Китай склонен уважать силу американских санкций", - добавил чиновник.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
Власти России заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
Опубликовано: Эмиль Калимуллин