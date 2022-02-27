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Кабмин ФРГ: США и ЕС создадут группу для введения санкций против России
Кабмин ФРГ: США и ЕС создадут группу для введения санкций против России - РИА Новости, 27.02.2022
Кабмин ФРГ: США и ЕС создадут группу для введения санкций против России
США и ЕС создадут рабочую группу для скорейшего введения санкций против РФ, говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ по итогам субботних переговоров... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T01:30
2022-02-27T01:30
2022-02-27T01:30
обострение ситуации в днр и лнр
санкции в отношении россии
евросоюз
сша
россия
донбасс
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БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. США и ЕС создадут рабочую группу для скорейшего введения санкций против РФ, говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ по итогам субботних переговоров западных лидеров."Помимо прочего, будет создана рабочая группа с участием представителей США и Евросоюза для обеспечения скорейшего введения санкций и замораживания активов попавших под санкции лиц, их семей и компаний", - говорится в сообщении.В переговорах, которые прошли в онлайн-формате, приняли участие лидеры США, Франции, Канады, Италии, Великобритании, Германии и глава Европейской комиссии.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, евросоюз, сша, россия, донбасс
Кабмин ФРГ: США и ЕС создадут группу для введения санкций против России
Кабмин ФРГ: США и ЕС создадут рабочую группу для скорейшего введения санкций против России