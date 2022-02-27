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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775318393.html
Кабмин ФРГ: США и ЕС создадут группу для введения санкций против России
Кабмин ФРГ: США и ЕС создадут группу для введения санкций против России - РИА Новости, 27.02.2022
Кабмин ФРГ: США и ЕС создадут группу для введения санкций против России
США и ЕС создадут рабочую группу для скорейшего введения санкций против РФ, говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ по итогам субботних переговоров... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T01:30
2022-02-27T01:30
обострение ситуации в днр и лнр
санкции в отношении россии
евросоюз
сша
россия
донбасс
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БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. США и ЕС создадут рабочую группу для скорейшего введения санкций против РФ, говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ по итогам субботних переговоров западных лидеров."Помимо прочего, будет создана рабочая группа с участием представителей США и Евросоюза для обеспечения скорейшего введения санкций и замораживания активов попавших под санкции лиц, их семей и компаний", - говорится в сообщении.В переговорах, которые прошли в онлайн-формате, приняли участие лидеры США, Франции, Канады, Италии, Великобритании, Германии и глава Европейской комиссии.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Павел Стуков
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санкции в отношении россии, евросоюз, сша, россия, донбасс
01:30 27.02.2022
 
Кабмин ФРГ: США и ЕС создадут группу для введения санкций против России

Кабмин ФРГ: США и ЕС создадут рабочую группу для скорейшего введения санкций против России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Кремль в Москве
Вид на Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. США и ЕС создадут рабочую группу для скорейшего введения санкций против РФ, говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ по итогам субботних переговоров западных лидеров.
"Помимо прочего, будет создана рабочая группа с участием представителей США и Евросоюза для обеспечения скорейшего введения санкций и замораживания активов попавших под санкции лиц, их семей и компаний", - говорится в сообщении.
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
01:11
Попавшие под санкции российские банки отключат от SWIFT
В переговорах, которые прошли в онлайн-формате, приняли участие лидеры США, Франции, Канады, Италии, Великобритании, Германии и глава Европейской комиссии.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Павел Стуков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСанкции в отношении РоссииЕвросоюзСШАРоссияДонбасс
 
 
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