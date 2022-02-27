https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775318393.html

Кабмин ФРГ: США и ЕС создадут группу для введения санкций против России

Кабмин ФРГ: США и ЕС создадут группу для введения санкций против России - РИА Новости, 27.02.2022

Кабмин ФРГ: США и ЕС создадут группу для введения санкций против России

США и ЕС создадут рабочую группу для скорейшего введения санкций против РФ, говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ по итогам субботних переговоров... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T01:30

2022-02-27T01:30

2022-02-27T01:30

обострение ситуации в днр и лнр

санкции в отношении россии

евросоюз

сша

россия

донбасс

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БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. США и ЕС создадут рабочую группу для скорейшего введения санкций против РФ, говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ по итогам субботних переговоров западных лидеров."Помимо прочего, будет создана рабочая группа с участием представителей США и Евросоюза для обеспечения скорейшего введения санкций и замораживания активов попавших под санкции лиц, их семей и компаний", - говорится в сообщении.В переговорах, которые прошли в онлайн-формате, приняли участие лидеры США, Франции, Канады, Италии, Великобритании, Германии и глава Европейской комиссии.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Павел Стуков

Павел Стуков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Павел Стуков

санкции в отношении россии, евросоюз, сша, россия, донбасс