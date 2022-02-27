https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется

Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется - РИА Новости, 27.02.2022

Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется

Санкционный ажиотаж на Западе достиг своего пика. В черные списки занесли президента России, министров, депутатов, журналистов. В лексике европейских политиков... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T08:00

2022-02-27T08:00

2022-02-27T08:05

билл клинтон

фидель кастро

россия

франция

словакия

ofcom

аэрофлот

нато

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Санкционный ажиотаж на Западе достиг своего пика. В черные списки занесли президента России, министров, депутатов, журналистов. В лексике европейских политиков слово "уничтожить" по отношению к нашей стране стало ключевым. Особенно усердствуют в Лондоне, где давят на партнеров, добиваясь отключения России от банковской системы SWIFT. "Для людей в России это будет означать, например, что внучка, живущая в Европе, не сможет перечислить своей бабушке деньги", — радостно поддакивает новоявленная глава немецкой дипломатии госпожа Бербок. Весь предыдущий опыт показал, что санкции на политику стран, на которых они наложены, не действуют. Экономическая война ударяет только по простым людям, так что неопытная Бербок прямо озвучила то, о чем лицемерно помалкивают более ушлые деятели. Отыгрываться на бабушках, детях и вообще на всем, что доступно, становится нормой в европейской политике.Франция захватывает российский сухогруз в Английском проливе под предлогом того, что он принадлежит компании, попавшей под санкции. В Лондоне пиратские настроения. Депутат-лейборист Крис Брайант требует отобрать у Абрамовича "Челси": "Разве есть сомнения в том, что Абрамович не может больше владеть футбольным клубом в этой стране? Разве мы не должны забрать часть его активов, включая 150-миллионный дом?" Если кто-то думает, что отобранное у олигархов имущество вернется в Россию, то он сильно ошибается. Под предлогом "защиты Украины" здесь одержимы только одной идей — успеть раздербанить и отжать все то, что оказывается в этот момент под рукой. Британское правительство, отбросив лукавое "мы тут ни при чем", поручает якобы независимому регулятору Ofcom разобраться с российским телеканалом RT. Правда, здесь опасаются ответных действий в отношении британских журналистов в России, особенно после истории с закрытием RT в Германии.Откровенно глупо получилось с запретом на полеты в Британию российской компании "Аэрофлот". В ответ Россия закрыла свое воздушное пространство для самолетов британских авиакомпаний. В результате полеты из Лондона в Юго-Восточную Азию становятся на три часа дольше и на 20 процентов дороже. Это ударяет не только по перевозке пассажиров, но и по доставке грузов, притом что цены на топливо продолжают расти. Решение о запрете поставок в Россию запчастей для самолетов может добить только-только приходящую в себя мировую авиапромышленность. Неслучайно глава ассоциации аэрокосмической индустрии США Эрик Даннинг уже заявил: "Мы верим в то, что санкции и контроль над экспортом не должны подорвать безопасность полетов коммерческой авиации".Вашингтон и Лондон считают себя главными бенефициарами кровопролития на Украине: экономический ущерб — во всяком случае, пока — для них не столь значителен. Если не считать отдельных ляпов, то санкции подбираются с максимальным учетом собственных интересов. Главное, что украинский конфликт полностью переключил внимание с внутренних проблем, которые грозили перерасти и в Великобритании, и в США в тяжелый политический кризис. Отчасти выиграл Макрон — в преддверии выборов во Франции он успел "отпиариться" в роли посредника-миротворца, хотя понятно, что все это просто фикция.В целом для континентальной Европы ситуация становится все более сложной день ото дня. Словакия уже стонет от наплыва беженцев. На вопрос о том, готовы ли США принять у себя украинцев, пресс-секретарь президента Байдена Джен Псаки ответила недвусмысленно: "Они, скорее всего, захотят остаться в соседних странах". Если начнутся перебои с поставками газа из России, то европейцам также придется разбираться с этим самим. В энергетическом балансе Европы доля российского газа составляет 40 процентов, и заменить его нечем. Зато Нидерланды собираются отправить на Украину партию "Стингеров", действуя в интересах тех, кому не нужен мир: чтобы было побольше крови и как можно дольше тянулся конфликт. Европейские деятели заламывают руки, рассуждая о жертвах, но жизни украинцев и русских им явно безразличны.Возможности мирного урегулирования были, их настойчиво предлагала Россия, терпеливо разъясняя свою позицию за столом переговоров в Женеве и встречая порой хамовато настроенных посланников Запада в Москве. Можно процитировать известного американского экономиста Джеффри Сакса, который призывал западных лидеров услышать справедливые требования России:"Многие настаивают на том, что расширение НАТО не является реальной проблемой для Путина, что он хочет восстановить Российскую империю, а все остальное не более чем прикрытие. Это абсолютная ошибка. Россия жестко сопротивлялась экспансии НАТО последние 30 лет. И легко понять почему. США вряд ли стали бы довольны, если бы Мексика присоединилась к военному альянсу во главе с Китаем, точно так же, как они возмутились союзом между Кубой Фиделя Кастро и СССР 60 лет назад. Ни США, ни Россия не желают видеть чужих военных на своем пороге.Россия на протяжении долгого периода опасалась вторжений с Запада, будь то Наполеон, Гитлер и в последнее время НАТО. Поэтому более сдержанные и мудрые внешнеполитические стратеги в США, включая госсекретаря Уильяма Перри при Билле Клинтоне, выдающегося государственного деятеля и дипломата Джорджа Кеннана, бывшего посла в СССР Джека Мэтлока, считали, что после распада Советского Союза в расширении НАТО на восток нет необходимости, оно бессмысленно и провокационно".К сожалению, на Западе так и не нашлось лидеров, которые прислушались бы к этим словам.

https://ria.ru/20220226/ustoychivost-1775215202.html

https://ria.ru/20220226/nefteperarotka-1775204688.html

https://ria.ru/20220226/ekonomika-1775263567.html

россия

франция

словакия

сша

германия

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