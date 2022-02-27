https://ria.ru/20220227/samolety-1775438486.html

Албания закроет воздушное пространство для российских самолетов

Албания закроет воздушное пространство для российских самолетов - РИА Новости, 27.02.2022

Албания закроет воздушное пространство для российских самолетов

Албания закрывает с воскресенья воздушное пространство для российских авиакомпаний. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T22:30

2022-02-27T22:30

2022-02-27T22:30

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Албания закрывает с воскресенья воздушное пространство для российских авиакомпаний.По данным агентства Рейтер, об этом заявила глава МИД Албании Олта Джачка. Исключение будет сделано для гуманитарных и экстренных рейсов, пишет агентство.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775362823.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, албания, украина, новости - туризм