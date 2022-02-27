https://ria.ru/20220227/samolety-1775386635.html
Франция закрывает воздушное пространство для российских самолетов
Франция закрывает воздушное пространство для российских самолетов - РИА Новости, 27.02.2022
Франция закрывает воздушное пространство для российских самолетов
Франция закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов и авиакомпаний, заявил министр-делегат по делам транспорта Жан-Батист Джеббари. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T15:48
2022-02-27T15:48
2022-02-27T15:54
франция
санкции в отношении россии
в мире
дмитрий песков
россия
чехия
италия
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ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Франция закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов и авиакомпаний, заявил министр-делегат по делам транспорта Жан-Батист Джеббари."С сегодняшнего вечера Франция закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов и авиакомпаний", - написал Джеббари в своём Twitter.Ранее ряд стран сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов, в том числе Великобритания, Бельгия, Германия, Дания, Польша, Чехия, Италия, Нидерланды.РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://ria.ru/20220227/samolet-1775375978.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, санкции в отношении россии, в мире, дмитрий песков, россия, чехия, италия
15:48 27.02.2022 (обновлено: 15:54 27.02.2022)
Франция закрывает воздушное пространство для российских самолетов
Франция закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов и авиакомпаний