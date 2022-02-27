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Франция закрывает воздушное пространство для российских самолетов
Франция закрывает воздушное пространство для российских самолетов - РИА Новости, 27.02.2022
Франция закрывает воздушное пространство для российских самолетов
Франция закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов и авиакомпаний, заявил министр-делегат по делам транспорта Жан-Батист Джеббари. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T15:48
2022-02-27T15:54
франция
санкции в отношении россии
в мире
дмитрий песков
россия
чехия
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ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Франция закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов и авиакомпаний, заявил министр-делегат по делам транспорта Жан-Батист Джеббари."С сегодняшнего вечера Франция закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов и авиакомпаний", - написал Джеббари в своём Twitter.Ранее ряд стран сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов, в том числе Великобритания, Бельгия, Германия, Дания, Польша, Чехия, Италия, Нидерланды.РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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франция, санкции в отношении россии, в мире, дмитрий песков, россия, чехия, италия
15:48 27.02.2022 (обновлено: 15:54 27.02.2022)
 
Франция закрывает воздушное пространство для российских самолетов

Франция закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов и авиакомпаний

© РИА Новости / Максим БлиновСамолет "Аэрофлота" взлетает с московского аэропорта "Шереметьево"
Самолет Аэрофлота взлетает с московского аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Самолет "Аэрофлота" взлетает с московского аэропорта "Шереметьево"
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ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Франция закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов и авиакомпаний, заявил министр-делегат по делам транспорта Жан-Батист Джеббари.
"С сегодняшнего вечера Франция закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов и авиакомпаний", - написал Джеббари в своём Twitter.
Ранее ряд стран сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов, в том числе Великобритания, Бельгия, Германия, Дания, Польша, Чехия, Италия, Нидерланды.
РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
ФранцияСанкции в отношении РоссииВ миреДмитрий ПесковРоссияЧехияИталия
 
 
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