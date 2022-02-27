https://ria.ru/20220227/samolety-1775365687.html

Исландия решила закрыть воздушное пространство для российских самолетов

Исландия решила закрыть воздушное пространство для российских самолетов - РИА Новости, 27.02.2022

Исландия решила закрыть воздушное пространство для российских самолетов

Исландия закроет свое небо для российских самолетов, заявила в Twitter министр иностранных дел Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T13:12

2022-02-27T13:12

2022-02-27T14:51

в мире

исландия

санкции в отношении россии

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Исландия закроет свое небо для российских самолетов, заявила в Twitter министр иностранных дел Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир."Исландия решила закрыть свое воздушное пространство для российских воздушных перевозок в знак солидарности с Украиной", — написала она.О таком же решении сообщил и премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. Аналогичные меры примут Швеция, Дания и Италия, с 17:00 на три месяца закрывает свое небо Германия.Ранее об этом объявили Великобритания, Чехия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Румыния, Финляндия, Австрия и еще некоторые страны. Предполагается, что такой пункт войдет в пакет санкций Евросоюза в отношении России.Страны Запада объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года, после того как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. Ее целью глава государства назвал защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Под новые ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". В ближайшие дни Россию обещают отключить от системы SWIFT. Великобритания и другие страны закрыли для России небо.Как заявляли в Кремле, санкции весьма серьезные, но Россия заранее подготовила план действий на этот случай. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, исландия, санкции в отношении россии, россия, дмитрий песков