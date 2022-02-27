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Исландия решила закрыть воздушное пространство для российских самолетов
Исландия решила закрыть воздушное пространство для российских самолетов - РИА Новости, 27.02.2022
Исландия решила закрыть воздушное пространство для российских самолетов
Исландия закроет свое небо для российских самолетов, заявила в Twitter министр иностранных дел Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T13:12
2022-02-27T14:51
в мире
исландия
санкции в отношении россии
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Исландия закроет свое небо для российских самолетов, заявила в Twitter министр иностранных дел Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир."Исландия решила закрыть свое воздушное пространство для российских воздушных перевозок в знак солидарности с Украиной", — написала она.О таком же решении сообщил и премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. Аналогичные меры примут Швеция, Дания и Италия, с 17:00 на три месяца закрывает свое небо Германия.Ранее об этом объявили Великобритания, Чехия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Румыния, Финляндия, Австрия и еще некоторые страны. Предполагается, что такой пункт войдет в пакет санкций Евросоюза в отношении России.Страны Запада объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года, после того как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. Ее целью глава государства назвал защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Под новые ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". В ближайшие дни Россию обещают отключить от системы SWIFT. Великобритания и другие страны закрыли для России небо.Как заявляли в Кремле, санкции весьма серьезные, но Россия заранее подготовила план действий на этот случай. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html
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в мире, исландия, санкции в отношении россии, россия, дмитрий песков
13:12 27.02.2022 (обновлено: 14:51 27.02.2022)
 
Исландия решила закрыть воздушное пространство для российских самолетов

Исландия, Бельгия, Австрия и Дания закрыли воздушное пространство для российских самолетов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) авиакомпании "Россия"
Пассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) авиакомпании "Россия"
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Исландия закроет свое небо для российских самолетов, заявила в Twitter министр иностранных дел Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир.
"Исландия решила закрыть свое воздушное пространство для российских воздушных перевозок в знак солидарности с Украиной", — написала она.
О таком же решении сообщил и премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. Аналогичные меры примут Швеция, Дания и Италия, с 17:00 на три месяца закрывает свое небо Германия.
Ранее об этом объявили Великобритания, Чехия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Румыния, Финляндия, Австрия и еще некоторые страны. Предполагается, что такой пункт войдет в пакет санкций Евросоюза в отношении России.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
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Страны Запада объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года, после того как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. Ее целью глава государства назвал защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". В ближайшие дни Россию обещают отключить от системы SWIFT. Великобритания и другие страны закрыли для России небо.
Как заявляли в Кремле, санкции весьма серьезные, но Россия заранее подготовила план действий на этот случай. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 12:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
России могут запретить полеты над всем пространством ЕС, пишут СМИ
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреИсландияСанкции в отношении РоссииРоссияДмитрий Песков
 
 
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