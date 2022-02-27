13:12 27.02.2022 (обновлено: 14:51 27.02.2022)
Исландия решила закрыть воздушное пространство для российских самолетов
Исландия, Бельгия, Австрия и Дания закрыли воздушное пространство для российских самолетов
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) авиакомпании "Россия"
Пассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) авиакомпании "Россия"
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Исландия закроет свое небо для российских самолетов, заявила в Twitter министр иностранных дел Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир.
"Исландия решила закрыть свое воздушное пространство для российских воздушных перевозок в знак солидарности с Украиной", — написала она.
О таком же решении сообщил и премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. Аналогичные меры примут Швеция, Дания и Италия, с 17:00 на три месяца закрывает свое небо Германия.
Страны Запада объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года, после того как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. Ее целью глава государства назвал защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". В ближайшие дни Россию обещают отключить от системы SWIFT. Великобритания и другие страны закрыли для России небо.
Как заявляли в Кремле, санкции весьма серьезные, но Россия заранее подготовила план действий на этот случай. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.
Опубликовано: Екатерина Зайцева