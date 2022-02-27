https://ria.ru/20220227/samolety-1775363222.html
Австрия закроет воздушное пространство для всех российских самолетов
Австрия закроет воздушное пространство для всех российских самолетов - РИА Новости, 27.02.2022
Австрия закроет воздушное пространство для всех российских самолетов
Австрия закроет воздушное пространство для всех российских самолетов, заявила министр транспорта республики Леоноре Гевесслер. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T12:46
2022-02-27T12:46
2022-02-27T13:51
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ВЕНА, 27 фев - РИА Новости. Австрия закроет воздушное пространство для всех российских самолетов, заявила министр транспорта республики Леоноре Гевесслер."Австрия поддерживает закрытие воздушного пространства для российских самолетов на всей территории ЕС. Наши действия наиболее эффективны, когда мы действуем как единое целое. Тем важнее, чтобы все необходимые решения принимались быстро", - написала Гевесслер в Twitter."Мы уже приняли все необходимые меры предосторожности. После решения Австрия немедленно заблокирует свое воздушное пространство для всех российских самолетов", - добавила она.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://ria.ru/20220227/irlandiya-1775359438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия, россия, дмитрий песков, санкции в отношении россии, новости - туризм
12:46 27.02.2022 (обновлено: 13:51 27.02.2022)
Австрия закроет воздушное пространство для всех российских самолетов
Австрия выступила за закрытие воздушного пространства для всех российских самолетов