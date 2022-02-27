https://ria.ru/20220227/samolety-1775363222.html

Австрия закроет воздушное пространство для всех российских самолетов

Австрия закроет воздушное пространство для всех российских самолетов - РИА Новости, 27.02.2022

Австрия закроет воздушное пространство для всех российских самолетов

Австрия закроет воздушное пространство для всех российских самолетов, заявила министр транспорта республики Леоноре Гевесслер. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T12:46

2022-02-27T12:46

2022-02-27T13:51

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ВЕНА, 27 фев - РИА Новости. Австрия закроет воздушное пространство для всех российских самолетов, заявила министр транспорта республики Леоноре Гевесслер."Австрия поддерживает закрытие воздушного пространства для российских самолетов на всей территории ЕС. Наши действия наиболее эффективны, когда мы действуем как единое целое. Тем важнее, чтобы все необходимые решения принимались быстро", - написала Гевесслер в Twitter."Мы уже приняли все необходимые меры предосторожности. После решения Австрия немедленно заблокирует свое воздушное пространство для всех российских самолетов", - добавила она.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, австрия, россия, дмитрий песков, санкции в отношении россии, новости - туризм