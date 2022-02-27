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Туризм
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Австрия закроет воздушное пространство для всех российских самолетов
Австрия закроет воздушное пространство для всех российских самолетов - РИА Новости, 27.02.2022
Австрия закроет воздушное пространство для всех российских самолетов
Австрия закроет воздушное пространство для всех российских самолетов, заявила министр транспорта республики Леоноре Гевесслер. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T12:46
2022-02-27T13:51
в мире
австрия
россия
дмитрий песков
санкции в отношении россии
туризм
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ВЕНА, 27 фев - РИА Новости. Австрия закроет воздушное пространство для всех российских самолетов, заявила министр транспорта республики Леоноре Гевесслер."Австрия поддерживает закрытие воздушного пространства для российских самолетов на всей территории ЕС. Наши действия наиболее эффективны, когда мы действуем как единое целое. Тем важнее, чтобы все необходимые решения принимались быстро", - написала Гевесслер в Twitter."Мы уже приняли все необходимые меры предосторожности. После решения Австрия немедленно заблокирует свое воздушное пространство для всех российских самолетов", - добавила она.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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в мире, австрия, россия, дмитрий песков, санкции в отношении россии, новости - туризм
12:46 27.02.2022 (обновлено: 13:51 27.02.2022)
 
Австрия закроет воздушное пространство для всех российских самолетов

Австрия выступила за закрытие воздушного пространства для всех российских самолетов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДорожный знак на территории аэропорта Шереметьево
Дорожный знак на территории аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дорожный знак на территории аэропорта Шереметьево
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ВЕНА, 27 фев - РИА Новости. Австрия закроет воздушное пространство для всех российских самолетов, заявила министр транспорта республики Леоноре Гевесслер.
"Австрия поддерживает закрытие воздушного пространства для российских самолетов на всей территории ЕС. Наши действия наиболее эффективны, когда мы действуем как единое целое. Тем важнее, чтобы все необходимые решения принимались быстро", - написала Гевесслер в Twitter.
"Мы уже приняли все необходимые меры предосторожности. После решения Австрия немедленно заблокирует свое воздушное пространство для всех российских самолетов", - добавила она.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
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