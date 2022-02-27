https://ria.ru/20220227/samolet-1775441728.html
ЕС полностью закрыл воздушное пространство для России
ЕС полностью закрыл воздушное пространство для России - РИА Новости, 27.02.2022
ЕС полностью закрыл воздушное пространство для России
Главы МИД ЕС договорились ввести ограничения на экспорт товаров ключевых секторов экономики Белоруссии, заявил в воскресенье журналистам глава дипломатии ЕС... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T22:52
2022-02-27T22:52
2022-02-27T23:38
евросоюз
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
жозеп боррель
украина
россия
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БРЮССЕЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Главы МИД ЕС договорились ввести ограничения на экспорт товаров ключевых секторов экономики Белоруссии, заявил в воскресенье журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам виртуальной встречи министров."Мы договорились закрыть небо Европейского союза для российских самолетов. Ни один российский самолет не сможет приземляться или взлетать с аэродромов ЕС", - сказал он.Теперь это решение должно быть опубликовано в Официальном журнале ЕС, после чего вступит в силу.
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, в мире, жозеп боррель, украина, россия
22:52 27.02.2022 (обновлено: 23:38 27.02.2022)
ЕС полностью закрыл воздушное пространство для России
Главы МИД ЕС договорились полностью закрыть воздушное пространство для России