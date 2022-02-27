https://ria.ru/20220227/samolet-1775441728.html

ЕС полностью закрыл воздушное пространство для России

ЕС полностью закрыл воздушное пространство для России - РИА Новости, 27.02.2022

ЕС полностью закрыл воздушное пространство для России

Главы МИД ЕС договорились ввести ограничения на экспорт товаров ключевых секторов экономики Белоруссии, заявил в воскресенье журналистам глава дипломатии ЕС... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T22:52

2022-02-27T22:52

2022-02-27T23:38

евросоюз

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

жозеп боррель

украина

россия

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БРЮССЕЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Главы МИД ЕС договорились ввести ограничения на экспорт товаров ключевых секторов экономики Белоруссии, заявил в воскресенье журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам виртуальной встречи министров."Мы договорились закрыть небо Европейского союза для российских самолетов. Ни один российский самолет не сможет приземляться или взлетать с аэродромов ЕС", - сказал он.Теперь это решение должно быть опубликовано в Официальном журнале ЕС, после чего вступит в силу.

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

евросоюз, в мире, жозеп боррель, украина, россия