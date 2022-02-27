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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Канада закрыла воздушное пространство для российских самолетов
Канада закрыла воздушное пространство для российских самолетов - РИА Новости, 27.02.2022
Канада закрыла воздушное пространство для российских самолетов
Канада закрыла воздушное пространство для всех российских операторов, заявил министр транспорта Канады Омар Альхабра. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T17:17
2022-02-27T17:36
канада
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Канада закрыла воздушное пространство для всех российских операторов, заявил министр транспорта Канады Омар Альхабра."С этого момента воздушное пространство Канады закрыто для всех российских операторов воздушных судов", - говорится в сообщении министра на странице в Twitter.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775362823.html
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Севастиан Котов
Севастиан Котов
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канада, в мире, россия, украина, новости - туризм
17:17 27.02.2022 (обновлено: 17:36 27.02.2022)
 
Канада закрыла воздушное пространство для российских самолетов

Канада закрыла воздушное пространство для российских самолетов

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Канада закрыла воздушное пространство для всех российских операторов, заявил министр транспорта Канады Омар Альхабра.
"С этого момента воздушное пространство Канады закрыто для всех российских операторов воздушных судов", - говорится в сообщении министра на странице в Twitter.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
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Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Стюардесса в самолете Airbus A320neo авиакомпании Уральские авиалинии в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 09:59Туризм
"Уральские авиалинии" организуют вывозные рейсы из Будапешта и Фуншала
Опубликовано: Севастиан Котов
 
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