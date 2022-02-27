https://ria.ru/20220227/samolet-1775401138.html

Канада закрыла воздушное пространство для российских самолетов

Канада закрыла воздушное пространство для российских самолетов - РИА Новости, 27.02.2022

Канада закрыла воздушное пространство для российских самолетов

Канада закрыла воздушное пространство для всех российских операторов, заявил министр транспорта Канады Омар Альхабра. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T17:17

2022-02-27T17:17

2022-02-27T17:36

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Канада закрыла воздушное пространство для всех российских операторов, заявил министр транспорта Канады Омар Альхабра."С этого момента воздушное пространство Канады закрыто для всех российских операторов воздушных судов", - говорится в сообщении министра на странице в Twitter.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775362823.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

канада, в мире, россия, украина, новости - туризм