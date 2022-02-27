https://ria.ru/20220227/samolet-1775388805.html

Норвегия закрывает воздушное пространство для российских самолетов

Норвегия закрывает воздушное пространство для российских самолетов - РИА Новости, 27.02.2022

Норвегия закрывает воздушное пространство для российских самолетов

Власти Норвегии приняли решение закрыть воздушное пространство для российских самолетов, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на главу МИД королевства... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T16:02

2022-02-27T16:02

2022-02-27T16:19

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МУРМАНСК, 27 фев - РИА Новости. Власти Норвегии приняли решение закрыть воздушное пространство для российских самолетов, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на главу МИД королевства Анникен Хюитфельдт."Норвегия закрывает воздушное пространство для российских самолетов", - говорится в сообщении.Отмечается, что уже порядка 20 европейских стран, в том числе соседние Швеция и Дания, приняли аналогичное решение.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Ряд стран сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов, в том числе Великобритания, Бельгия, Германия, Дания, Польша, Чехия, Италия.РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775362823.html

https://ria.ru/20220227/reys-1775343529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

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