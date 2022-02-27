https://ria.ru/20220227/samolet-1775375978.html
Нидерланды закрывают воздушное пространство для российских самолетов
Нидерланды закрывают воздушное пространство для российских самолетов - РИА Новости, 27.02.2022
Нидерланды закрывают воздушное пространство для российских самолетов
Нидерланды закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов, сообщил министр инфраструктуры и водного хозяйства страны Марк Харберс. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T14:38
2022-02-27T14:38
2022-02-27T14:49
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ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Нидерланды закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов, сообщил министр инфраструктуры и водного хозяйства страны Марк Харберс."В воздушном пространстве Нидерландов нет места для режима, применяющего ненужное и жестокое насилие. Поэтому Нидерланды готовятся сегодня вечером закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов", - написал министр в своём Twitter.Ранее ряд стран сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов, в том числе Великобритания, Бельгия, Германия, Дания, Польша, Чехия, Италия.РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нидерланды, в мире, новости - туризм, россия, украина
14:38 27.02.2022 (обновлено: 14:49 27.02.2022)
Нидерланды закрывают воздушное пространство для российских самолетов
Нидерланды закрывают воздушное пространство для российских самолетов