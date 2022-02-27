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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Нидерланды закрывают воздушное пространство для российских самолетов
Нидерланды закрывают воздушное пространство для российских самолетов - РИА Новости, 27.02.2022
Нидерланды закрывают воздушное пространство для российских самолетов
Нидерланды закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов, сообщил министр инфраструктуры и водного хозяйства страны Марк Харберс. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T14:38
2022-02-27T14:49
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нидерланды
в мире
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ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Нидерланды закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов, сообщил министр инфраструктуры и водного хозяйства страны Марк Харберс."В воздушном пространстве Нидерландов нет места для режима, применяющего ненужное и жестокое насилие. Поэтому Нидерланды готовятся сегодня вечером закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов", - написал министр в своём Twitter.Ранее ряд стран сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов, в том числе Великобритания, Бельгия, Германия, Дания, Польша, Чехия, Италия.РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775376785.html
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нидерланды, в мире, новости - туризм, россия, украина
14:38 27.02.2022 (обновлено: 14:49 27.02.2022)
 
Нидерланды закрывают воздушное пространство для российских самолетов

Нидерланды закрывают воздушное пространство для российских самолетов

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
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ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Нидерланды закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов, сообщил министр инфраструктуры и водного хозяйства страны Марк Харберс.
"В воздушном пространстве Нидерландов нет места для режима, применяющего ненужное и жестокое насилие. Поэтому Нидерланды готовятся сегодня вечером закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов", - написал министр в своём Twitter.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 14:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Источник: отмену рейсов в Калининград обязали согласовывать с Россией
Ранее ряд стран сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов, в том числе Великобритания, Бельгия, Германия, Дания, Польша, Чехия, Италия.
РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Стюардесса в самолете Airbus A320neo авиакомпании Уральские авиалинии в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 09:59Туризм
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Опубликовано: Севастиан Котов
 
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