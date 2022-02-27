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Силы стратегического сдерживания России
Силы стратегического сдерживания России - РИА Новости, 28.02.2022
Силы стратегического сдерживания России
Президент России Владимир Путин в воскресенье приказал министру обороны Сергею Шойгу перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-27T21:13
2022-02-28T03:11
россия
безопасность
войска воздушно-космической обороны
ракетные войска стратегического назначения
зрс с-500
авангард
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в воскресенье приказал министру обороны Сергею Шойгу перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства в связи с агрессивными заявлениями Запада. Что это значит — в материале РИА Новости.Все виды вооруженияСтратегические силы сдерживания (ССС) — это основа боевой мощи вооруженных сил. Они предназначены для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в том числе ядерного.ССС включают в себя Стратегические наступательные силы (СНС) и Стратегические оборонительные силы (СОС). Основу СНС, оснащенных ракетными и авиационными комплексами межконтинентальной дальности, а также высокоточным оружием большой дальности, составляют стратегические ядерные силы, в которые входят Ракетные войска стратегического назначения (РВСН).Главная ударная сила РВСН — ракетные комплексы РС-24 "Ярс". По данным из открытых источников, на боевом дежурстве их более сотни, как в мобильном, так и в шахтном исполнении. Планировалось, что Россия полностью перейдет на это оружие к 2024-му. Дальность полеты "Ярса" — 12 тысяч километров. Ракеты способны преодолеть все существующие системы ПРО, а каждый боевой блок индивидуально наводится на цель. Кроме того, на боевом дежурстве приняты комплексы "Авангард" с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками.С воздуха и моряВ составе СНС — стратегические неядерные силы как силы двойного назначения: соединения и части стратегических и дальних бомбардировщиков Дальней авиации ВВС, подводные лодки, надводные корабли и морская ракетоносная авиация ВМФ с обычным высокоточным оружием большой дальности.В частности, на боевом дежурстве — атомные подводные лодки четвертого поколения "Борей", каждая из которых несет по 16 межконтинентальных ракет "Булава".А 21 декабря прошлого года в состав флота принят атомоход "Князь Олег" усовершенствованного проекта "Борей-А". В нем реализованы принципиально новые технические решения, усовершенствовано оборудование, снижен уровень физических полей, повышена безопасность, выполнен комплекс работ по импортозамещению.Закрытое небоОснова СОС — боеготовые силы и средства Войск воздушно-космической обороны, включающие в себя систему предупреждения о ракетном нападении, систему контроля космического пространства, а также системы противоракетной, противокосмической и противовоздушной обороны.Одна из последних разработок — зенитная ракетная система С-500 "Прометей". Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата нового поколения с повышенным потенциалом противоракетной обороны. "Пятисотая" поражает не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты. Радиус поражения С-500 — около 600 километров. Она обнаруживает и одновременно обстреливает до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду, в том числе боевые блоки гиперзвуковых ракет. По характеристикам С-500 значительно превосходит стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.Боевое дежурство — особый вид дежурства специально выделенных сил и средств, которые находятся в постоянной (установленной) готовности к выполнению боевых задач.
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Николай Протопопов
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россия, безопасность, войска воздушно-космической обороны, ракетные войска стратегического назначения, зрс с-500, авангард
21:13 27.02.2022 (обновлено: 03:11 28.02.2022)
 
Силы стратегического сдерживания России

Путин приказал перевести силы сдерживания армии России в особый режим боевого дежурства

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРакетные войска
Ракетные войска - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в воскресенье приказал министру обороны Сергею Шойгу перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства в связи с агрессивными заявлениями Запада. Что это значит — в материале РИА Новости.

Все виды вооружения

Стратегические силы сдерживания (ССС) — это основа боевой мощи вооруженных сил. Они предназначены для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в том числе ядерного.
ССС включают в себя Стратегические наступательные силы (СНС) и Стратегические оборонительные силы (СОС). Основу СНС, оснащенных ракетными и авиационными комплексами межконтинентальной дальности, а также высокоточным оружием большой дальности, составляют стратегические ядерные силы, в которые входят Ракетные войска стратегического назначения (РВСН).
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПогрузка крылатых ракет на стратегический бомбардировщик Ту-95МС в рамках учений сил стратегического сдерживания "Гром-2022" Минобороны России. Стоп-кадр видео
Погрузка крылатых ракет на стратегический бомбардировщик Ту-95МС в рамках учений сил стратегического сдерживания Гром-2022 Минобороны РФ. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Погрузка крылатых ракет на стратегический бомбардировщик Ту-95МС в рамках учений сил стратегического сдерживания "Гром-2022" Минобороны России. Стоп-кадр видео
Главная ударная сила РВСН — ракетные комплексы РС-24 "Ярс". По данным из открытых источников, на боевом дежурстве их более сотни, как в мобильном, так и в шахтном исполнении. Планировалось, что Россия полностью перейдет на это оружие к 2024-му. Дальность полеты "Ярса" — 12 тысяч километров. Ракеты способны преодолеть все существующие системы ПРО, а каждый боевой блок индивидуально наводится на цель. Кроме того, на боевом дежурстве приняты комплексы "Авангард" с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПодвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Ярс - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"

С воздуха и моря

В составе СНС — стратегические неядерные силы как силы двойного назначения: соединения и части стратегических и дальних бомбардировщиков Дальней авиации ВВС, подводные лодки, надводные корабли и морская ракетоносная авиация ВМФ с обычным высокоточным оружием большой дальности.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 ВКС России на аэродроме перед началом патрулирования в воздушном пространстве Белоруссии. Кадр видео
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 ВКС РФ на аэродроме перед началом патрулирования в воздушном пространстве Белоруссии. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 ВКС России на аэродроме перед началом патрулирования в воздушном пространстве Белоруссии. Кадр видео
В частности, на боевом дежурстве — атомные подводные лодки четвертого поколения "Борей", каждая из которых несет по 16 межконтинентальных ракет "Булава".
А 21 декабря прошлого года в состав флота принят атомоход "Князь Олег" усовершенствованного проекта "Борей-А". В нем реализованы принципиально новые технические решения, усовершенствовано оборудование, снижен уровень физических полей, повышена безопасность, выполнен комплекс работ по импортозамещению.
© РИА Новости / Олег Кулешов / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Олег Кулешов
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Атомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А

Закрытое небо

Основа СОС — боеготовые силы и средства Войск воздушно-космической обороны, включающие в себя систему предупреждения о ракетном нападении, систему контроля космического пространства, а также системы противоракетной, противокосмической и противовоздушной обороны.
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПодготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 "Триумф"
Подготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Подготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 "Триумф"
Одна из последних разработок — зенитная ракетная система С-500 "Прометей". Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата нового поколения с повышенным потенциалом противоракетной обороны. "Пятисотая" поражает не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.

Радиус поражения С-500 — около 600 километров. Она обнаруживает и одновременно обстреливает до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду, в том числе боевые блоки гиперзвуковых ракет. По характеристикам С-500 значительно превосходит стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.
Боевое дежурство — особый вид дежурства специально выделенных сил и средств, которые находятся в постоянной (установленной) готовности к выполнению боевых задач.
© РИА Новости / отдел информационного обеспечения Балтийского региона / Перейти в фотобанкБоевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф"
Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / отдел информационного обеспечения Балтийского региона
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Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф"
Опубликовано: Николай Протопопов
 
РоссияБезопасностьВойска воздушно-космической обороныРакетные войска стратегического назначенияЗРС С-500Авангард
 
 
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