https://ria.ru/20220227/rvsn-1775419465.html

Силы стратегического сдерживания России

Силы стратегического сдерживания России - РИА Новости, 28.02.2022

Силы стратегического сдерживания России

Президент России Владимир Путин в воскресенье приказал министру обороны Сергею Шойгу перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-27T21:13

2022-02-27T21:13

2022-02-28T03:11

россия

безопасность

войска воздушно-космической обороны

ракетные войска стратегического назначения

зрс с-500

авангард

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в воскресенье приказал министру обороны Сергею Шойгу перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства в связи с агрессивными заявлениями Запада. Что это значит — в материале РИА Новости.Все виды вооруженияСтратегические силы сдерживания (ССС) — это основа боевой мощи вооруженных сил. Они предназначены для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в том числе ядерного.ССС включают в себя Стратегические наступательные силы (СНС) и Стратегические оборонительные силы (СОС). Основу СНС, оснащенных ракетными и авиационными комплексами межконтинентальной дальности, а также высокоточным оружием большой дальности, составляют стратегические ядерные силы, в которые входят Ракетные войска стратегического назначения (РВСН).Главная ударная сила РВСН — ракетные комплексы РС-24 "Ярс". По данным из открытых источников, на боевом дежурстве их более сотни, как в мобильном, так и в шахтном исполнении. Планировалось, что Россия полностью перейдет на это оружие к 2024-му. Дальность полеты "Ярса" — 12 тысяч километров. Ракеты способны преодолеть все существующие системы ПРО, а каждый боевой блок индивидуально наводится на цель. Кроме того, на боевом дежурстве приняты комплексы "Авангард" с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками.С воздуха и моряВ составе СНС — стратегические неядерные силы как силы двойного назначения: соединения и части стратегических и дальних бомбардировщиков Дальней авиации ВВС, подводные лодки, надводные корабли и морская ракетоносная авиация ВМФ с обычным высокоточным оружием большой дальности.В частности, на боевом дежурстве — атомные подводные лодки четвертого поколения "Борей", каждая из которых несет по 16 межконтинентальных ракет "Булава".А 21 декабря прошлого года в состав флота принят атомоход "Князь Олег" усовершенствованного проекта "Борей-А". В нем реализованы принципиально новые технические решения, усовершенствовано оборудование, снижен уровень физических полей, повышена безопасность, выполнен комплекс работ по импортозамещению.Закрытое небоОснова СОС — боеготовые силы и средства Войск воздушно-космической обороны, включающие в себя систему предупреждения о ракетном нападении, систему контроля космического пространства, а также системы противоракетной, противокосмической и противовоздушной обороны.Одна из последних разработок — зенитная ракетная система С-500 "Прометей". Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата нового поколения с повышенным потенциалом противоракетной обороны. "Пятисотая" поражает не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты. Радиус поражения С-500 — около 600 километров. Она обнаруживает и одновременно обстреливает до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду, в том числе боевые блоки гиперзвуковых ракет. По характеристикам С-500 значительно превосходит стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.Боевое дежурство — особый вид дежурства специально выделенных сил и средств, которые находятся в постоянной (установленной) готовности к выполнению боевых задач.

россия

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2022

Николай Протопопов

Николай Протопопов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Николай Протопопов

россия, безопасность, войска воздушно-космической обороны, ракетные войска стратегического назначения, зрс с-500, авангард