21:13 27.02.2022 (обновлено: 03:11 28.02.2022)
Силы стратегического сдерживания России
Путин приказал перевести силы сдерживания армии России в особый режим боевого дежурства
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в воскресенье приказал министру обороны Сергею Шойгу перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства в связи с агрессивными заявлениями Запада. Что это значит — в материале РИА Новости.
Все виды вооружения
Стратегические силы сдерживания (ССС) — это основа боевой мощи вооруженных сил. Они предназначены для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в том числе ядерного.
ССС включают в себя Стратегические наступательные силы (СНС) и Стратегические оборонительные силы (СОС). Основу СНС, оснащенных ракетными и авиационными комплексами межконтинентальной дальности, а также высокоточным оружием большой дальности, составляют стратегические ядерные силы, в которые входят Ракетные войска стратегического назначения (РВСН).
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПогрузка крылатых ракет на стратегический бомбардировщик Ту-95МС в рамках учений сил стратегического сдерживания "Гром-2022" Минобороны России. Стоп-кадр видео
Погрузка крылатых ракет на стратегический бомбардировщик Ту-95МС в рамках учений сил стратегического сдерживания "Гром-2022" Минобороны России. Стоп-кадр видео
Главная ударная сила РВСН — ракетные комплексы РС-24 "Ярс". По данным из открытых источников, на боевом дежурстве их более сотни, как в мобильном, так и в шахтном исполнении. Планировалось, что Россия полностью перейдет на это оружие к 2024-му. Дальность полеты "Ярса" — 12 тысяч километров. Ракеты способны преодолеть все существующие системы ПРО, а каждый боевой блок индивидуально наводится на цель. Кроме того, на боевом дежурстве приняты комплексы "Авангард" с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками.
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
С воздуха и моря
В составе СНС — стратегические неядерные силы как силы двойного назначения: соединения и части стратегических и дальних бомбардировщиков Дальней авиации ВВС, подводные лодки, надводные корабли и морская ракетоносная авиация ВМФ с обычным высокоточным оружием большой дальности.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 ВКС России на аэродроме перед началом патрулирования в воздушном пространстве Белоруссии. Кадр видео
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 ВКС России на аэродроме перед началом патрулирования в воздушном пространстве Белоруссии. Кадр видео
В частности, на боевом дежурстве — атомные подводные лодки четвертого поколения "Борей", каждая из которых несет по 16 межконтинентальных ракет "Булава".
А 21 декабря прошлого года в состав флота принят атомоход "Князь Олег" усовершенствованного проекта "Борей-А". В нем реализованы принципиально новые технические решения, усовершенствовано оборудование, снижен уровень физических полей, повышена безопасность, выполнен комплекс работ по импортозамещению.
© РИА Новости / Олег Кулешов / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А
Атомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А
Закрытое небо
Основа СОС — боеготовые силы и средства Войск воздушно-космической обороны, включающие в себя систему предупреждения о ракетном нападении, систему контроля космического пространства, а также системы противоракетной, противокосмической и противовоздушной обороны.
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПодготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 "Триумф"
Подготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 "Триумф"
Одна из последних разработок — зенитная ракетная система С-500 "Прометей". Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата нового поколения с повышенным потенциалом противоракетной обороны. "Пятисотая" поражает не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.
Радиус поражения С-500 — около 600 километров. Она обнаруживает и одновременно обстреливает до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду, в том числе боевые блоки гиперзвуковых ракет. По характеристикам С-500 значительно превосходит стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.
Радиус поражения С-500 — около 600 километров. Она обнаруживает и одновременно обстреливает до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду, в том числе боевые блоки гиперзвуковых ракет. По характеристикам С-500 значительно превосходит стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.
Боевое дежурство — особый вид дежурства специально выделенных сил и средств, которые находятся в постоянной (установленной) готовности к выполнению боевых задач.
© РИА Новости / отдел информационного обеспечения Балтийского региона / Перейти в фотобанкБоевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф"
Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф"
Опубликовано: Николай Протопопов