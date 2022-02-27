https://ria.ru/20220227/rossiya-1775422993.html

Советник главы офиса Зеленского назвал Россию великой страной

Советник главы офиса Зеленского назвал Россию великой страной - РИА Новости, 27.02.2022

Советник главы офиса Зеленского назвал Россию великой страной

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович по-русски назвал Россию великой страной. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T20:07

2022-02-27T20:07

2022-02-27T21:25

обострение ситуации в днр и лнр

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россия

украина

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ситуация в днр и лнр

белоруссия

алексей арестович

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович по-русски назвал Россию великой страной.Арестович ранее высказал мнение, что Украина должна сменить название на Русь-Украину. По его словам, Украина - это и есть Русь, а РФ "с натяжкой может претендовать" на Русь и ее наследие.В ходе брифинга Арестович перешёл на русский язык и сказал, что Россия - это "великое государство с великим народом и великой культурой". "Беларусь - наших добрых соседей с великой культурой,... мы считаем родными людьми", - добавил он.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, белоруссия, алексей арестович