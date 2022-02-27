https://ria.ru/20220227/rosneft-1775447779.html

"Роснефть" заявила, что решение BP принято под давлением политики

"Роснефть" заявила, что решение BP принято под давлением политики - РИА Новости, 27.02.2022

"Роснефть" заявила, что решение BP принято под давлением политики

Решение британской BP о продаже доли в "Роснефти" и совместных с ней предприятиях принято под беспрецедентным давлением политических сил и развязанной западными РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T23:37

2022-02-27T23:37

2022-02-27T23:42

роснефть

украина

bp plc.

россия

экономика

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Решение британской BP о продаже доли в "Роснефти" и совместных с ней предприятиях принято под беспрецедентным давлением политических сил и развязанной западными СМИ кампании, оно разрушает успешное тридцатилетнее сотрудничество, в том числе по экологии и снижению выбросов парниковых газов, заявила российская компания.Корпорация BP ранее в воскресенье сообщила, что продаст свою долю в "Роснефти" из-за военной операции России по демилитаризации на Украине. Компания владела 19,75% акций в российской компании с 2013 года. Кроме того, глава BP Бернард Луни уходит из совета директоров "Роснефти"."Решение было принято под беспрецедентным давлением политически ангажированных сил. Такое решение крупнейшего миноритарного акционера "Роснефти" разрушает успешное тридцатилетнее сотрудничество двух компаний, направленное на обеспечение интересов акционеров, развитие отрасли, сохранение экологии и уменьшение выбросов парниковых газов", - считают в "Роснефти"."Решению bp предшествовала развязанная в западных СМИ кампания, которая изобиловала ложными сообщениями и выводами. Так, например, поставки "Роснефти" в адрес МЧС России подавались в материалах журналистов как поставки в адрес Минобороны РФ", - добавляется в релизе."Роснефть" отмечает, что заблаговременно получила от руководства BP информацию по поводу принятия решения о выходе из состава акционеров компании и ряда совместных проектов. По этому вопросу состоялись подробные переговоры с главным исполнительным директором BP Бернардом Луни и председателем совета директоров BP Хельге Лундом."Роснефть" имела большое значение для британской BP, в том числе принося дивиденды, можно сделать вывод, что прекращение сотрудничества вызвано политической ситуацией, которая использована для ущерба самой BP и снижения конкурентоспособности, заявили в "Роснефти".

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774691630.html

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россия

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

роснефть, украина, bp plc., россия, экономика