https://ria.ru/20220227/roskosmos-1775336813.html
На сайт "Роскосмоса" проводится массированная DDoS-атака
На сайт "Роскосмоса" проводится массированная DDoS-атака - РИА Новости, 27.02.2022
На сайт "Роскосмоса" проводится массированная DDoS-атака
На сайт "Роскосмоса" проводится массированная DDoS-атака с различных IP-адресов, страница госкорпорации не работает, сообщили журналистам в воскресенье в... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T08:47
2022-02-27T08:47
2022-02-27T09:07
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роскосмос
политика
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. На сайт "Роскосмоса" проводится массированная DDoS-атака с различных IP-адресов, страница госкорпорации не работает, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе "Роскосмоса"."Массированная DDoS-атака с различных IP-адресов проводится на сайт Роскосмоса. В настоящее время он недоступен для посещения", - сказал представитель госкорпорации.В пятницу вечером сайт "Роскосмоса" перестал работать, при попытке открыть его высвечивалось сообщение DB error! (ошибка базы данных). Позднее его работоспособность была восстановлена.Позднее в пресс-службе рассказали, что DDoS-атака идет из-за рубежа. А еще позже уточнили, что атака была организована из Львова с помощью сети ботов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, роскосмос, политика
08:47 27.02.2022 (обновлено: 09:07 27.02.2022)
На сайт "Роскосмоса" проводится массированная DDoS-атака
"Роскосмос" сообщил о массированной DDoS-атаке на свой сайт с различных IP-адресов
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. На сайт "Роскосмоса" проводится массированная DDoS-атака с различных IP-адресов, страница госкорпорации не работает, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе "Роскосмоса".
"Массированная DDoS-атака с различных IP-адресов проводится на сайт Роскосмоса
. В настоящее время он недоступен для посещения", - сказал представитель госкорпорации.
В пятницу вечером сайт "Роскосмоса" перестал работать, при попытке открыть его высвечивалось сообщение DB error! (ошибка базы данных). Позднее его работоспособность была восстановлена.
Позднее в пресс-службе рассказали, что DDoS-атака идет из-за рубежа. А еще позже уточнили, что атака была организована из Львова с помощью сети ботов.
Опубликовано: Максим Зубков