https://ria.ru/20220227/roskosmos-1775336813.html

На сайт "Роскосмоса" проводится массированная DDoS-атака

На сайт "Роскосмоса" проводится массированная DDoS-атака - РИА Новости, 27.02.2022

На сайт "Роскосмоса" проводится массированная DDoS-атака

На сайт "Роскосмоса" проводится массированная DDoS-атака с различных IP-адресов, страница госкорпорации не работает, сообщили журналистам в воскресенье в... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T08:47

2022-02-27T08:47

2022-02-27T09:07

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. На сайт "Роскосмоса" проводится массированная DDoS-атака с различных IP-адресов, страница госкорпорации не работает, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе "Роскосмоса"."Массированная DDoS-атака с различных IP-адресов проводится на сайт Роскосмоса. В настоящее время он недоступен для посещения", - сказал представитель госкорпорации.В пятницу вечером сайт "Роскосмоса" перестал работать, при попытке открыть его высвечивалось сообщение DB error! (ошибка базы данных). Позднее его работоспособность была восстановлена.Позднее в пресс-службе рассказали, что DDoS-атака идет из-за рубежа. А еще позже уточнили, что атака была организована из Львова с помощью сети ботов.

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

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Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

россия, роскосмос, политика