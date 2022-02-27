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На сайт "Роскосмоса" проводится массированная DDoS-атака
На сайт "Роскосмоса" проводится массированная DDoS-атака - РИА Новости, 27.02.2022
На сайт "Роскосмоса" проводится массированная DDoS-атака
На сайт "Роскосмоса" проводится массированная DDoS-атака с различных IP-адресов, страница госкорпорации не работает, сообщили журналистам в воскресенье в... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T08:47
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россия
роскосмос
политика
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. На сайт "Роскосмоса" проводится массированная DDoS-атака с различных IP-адресов, страница госкорпорации не работает, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе "Роскосмоса"."Массированная DDoS-атака с различных IP-адресов проводится на сайт Роскосмоса. В настоящее время он недоступен для посещения", - сказал представитель госкорпорации.В пятницу вечером сайт "Роскосмоса" перестал работать, при попытке открыть его высвечивалось сообщение DB error! (ошибка базы данных). Позднее его работоспособность была восстановлена.Позднее в пресс-службе рассказали, что DDoS-атака идет из-за рубежа. А еще позже уточнили, что атака была организована из Львова с помощью сети ботов.
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россия, роскосмос, политика
08:47 27.02.2022 (обновлено: 09:07 27.02.2022)
 
На сайт "Роскосмоса" проводится массированная DDoS-атака

"Роскосмос" сообщил о массированной DDoS-атаке на свой сайт с различных IP-адресов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетители у стенда госкорпорации "Роскосмос" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021"
Посетители у стенда госкорпорации Роскосмос на Международном военно-техническом форуме Армия-2021 - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. На сайт "Роскосмоса" проводится массированная DDoS-атака с различных IP-адресов, страница госкорпорации не работает, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе "Роскосмоса".
"Массированная DDoS-атака с различных IP-адресов проводится на сайт Роскосмоса. В настоящее время он недоступен для посещения", - сказал представитель госкорпорации.
В пятницу вечером сайт "Роскосмоса" перестал работать, при попытке открыть его высвечивалось сообщение DB error! (ошибка базы данных). Позднее его работоспособность была восстановлена.
Позднее в пресс-службе рассказали, что DDoS-атака идет из-за рубежа. А еще позже уточнили, что атака была организована из Львова с помощью сети ботов.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Опубликовано: Максим Зубков
 
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