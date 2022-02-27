https://ria.ru/20220227/rosaviatsiya-1775444568.html

Росавиация поможет россиянам выехать из европейских стран

Росавиация поможет россиянам выехать из европейских стран - РИА Новости, 28.02.2022

Росавиация поможет россиянам выехать из европейских стран

Формируются списки граждан РФ, которым необходимо оказать содействие в возвращении на Родину из-за рубежа, говорится в заявлении Росавиации и Ростуризма. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-27T23:11

2022-02-27T23:11

2022-02-28T08:02

в мире

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

россия

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Формируются списки граждан РФ, которым необходимо оказать содействие в возвращении на Родину из-за рубежа, говорится в заявлении Росавиации и Ростуризма."В настоящее время... формируются списки граждан России, которым необходимо оказать содействие в возвращении домой. Этим вопросом занимается Минтранс, Росавиация совместно с Ростуризмом и МИДом", - говорится в сообщении.

россия

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2022

Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), федеральное агентство по туризму (ростуризм), россия