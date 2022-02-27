https://ria.ru/20220227/rosaviatsiya-1775444568.html
Росавиация поможет россиянам выехать из европейских стран
Росавиация поможет россиянам выехать из европейских стран - РИА Новости, 28.02.2022
Росавиация поможет россиянам выехать из европейских стран
Формируются списки граждан РФ, которым необходимо оказать содействие в возвращении на Родину из-за рубежа, говорится в заявлении Росавиации и Ростуризма. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-27T23:11
2022-02-27T23:11
2022-02-28T08:02
в мире
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569276018_0:12:2989:1693_1920x0_80_0_0_82b5a03486d5d4b2c43c5890695ff031.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Формируются списки граждан РФ, которым необходимо оказать содействие в возвращении на Родину из-за рубежа, говорится в заявлении Росавиации и Ростуризма."В настоящее время... формируются списки граждан России, которым необходимо оказать содействие в возвращении домой. Этим вопросом занимается Минтранс, Росавиация совместно с Ростуризмом и МИДом", - говорится в сообщении.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569276018_0:0:2657:1992_1920x0_80_0_0_e00166f16f937c835aeacbc62076efcc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), федеральное агентство по туризму (ростуризм), россия
23:11 27.02.2022 (обновлено: 08:02 28.02.2022)
Росавиация поможет россиянам выехать из европейских стран
Росавиация: ведомства ведут работу по организации вывоза россиян из европейских стран