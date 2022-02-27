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Росавиация поможет россиянам выехать из европейских стран
Росавиация поможет россиянам выехать из европейских стран - РИА Новости, 28.02.2022
Росавиация поможет россиянам выехать из европейских стран
Формируются списки граждан РФ, которым необходимо оказать содействие в возвращении на Родину из-за рубежа, говорится в заявлении Росавиации и Ростуризма. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-27T23:11
2022-02-28T08:02
в мире
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
россия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Формируются списки граждан РФ, которым необходимо оказать содействие в возвращении на Родину из-за рубежа, говорится в заявлении Росавиации и Ростуризма."В настоящее время... формируются списки граждан России, которым необходимо оказать содействие в возвращении домой. Этим вопросом занимается Минтранс, Росавиация совместно с Ростуризмом и МИДом", - говорится в сообщении.
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Александра Покровская
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в мире, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), федеральное агентство по туризму (ростуризм), россия
23:11 27.02.2022 (обновлено: 08:02 28.02.2022)
 
Росавиация поможет россиянам выехать из европейских стран

Росавиация: ведомства ведут работу по организации вывоза россиян из европейских стран

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320-214 в небе над Москвой
Самолет Airbus A320-214 в небе над Москвой - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Формируются списки граждан РФ, которым необходимо оказать содействие в возвращении на Родину из-за рубежа, говорится в заявлении Росавиации и Ростуризма.
"В настоящее время... формируются списки граждан России, которым необходимо оказать содействие в возвращении домой. Этим вопросом занимается Минтранс, Росавиация совместно с Ростуризмом и МИДом", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Александра Покровская
 
В миреФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)Россия
 
 
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