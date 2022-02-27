Рогозин проведет телемост с руководством ЕКА
Гендиректор "Роскосмоса" Рогозин проведет телемост с руководством ЕКА
© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
© Фото : Роскосмос
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что 28 февраля проведет телемост с руководством Европейского космического агентства (ЕКА) и обсудит санкции, а также судьбу совместного проекта ExoMars.
Рогозин в субботу объявил, что в ответ на санкции будет приостановлено сотрудничество с европейскими партнерами по пускам с Куру, а российский персонал отозван из Французской Гвианы.
"В понедельник у меня в 14 часов будет телемост с руководством ЕКА. Я хочу получить, во-первых, полное разъяснение в отношении смысла и содержания санкций, которые ЕС вводит в отношении, в том числе, наших предприятий, ну и конечно поговорим о судьбе вот этой миссии", - сказал он в эфире на Youtube-канале "Соловьев Live".
В четверг президент США Джо Байден заявил, что новые антироссийские санкции ударят по аэрокосмической индустрии – в частности, по возможности создавать корабли. По его словам, санкции США и союзников ограничат импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%, что окажет существенное негативное влияние на "возможность модернизации российской военной отрасли".
Позднее Рогозин отметил, что доступ к микроэлектронике космического назначения США уже перекрыли в 2014 году. Кроме того, по его словам, американцы планомерно пытаются уничтожить конкуренцию на рынке космических запусков и запретить заказчикам выводить свои спутники на российских ракетах. Рогозин заявил, что МКС, орбита которой поддерживается российскими кораблями "Прогресс", ждет "падение на территорию США или Европы", если санкции затронут сотрудничество c Россией по пилотируемой программе.
Опубликовано: Эмиль Калимуллин