https://ria.ru/20220227/rogozin-1775315041.html

Рогозин проведет телемост с руководством ЕКА

Рогозин проведет телемост с руководством ЕКА - РИА Новости, 27.02.2022

Рогозин проведет телемост с руководством ЕКА

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что 28 февраля проведет телемост с руководством Европейского космического агентства (ЕКА) и обсудит санкции, а РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T00:36

2022-02-27T00:36

2022-02-27T00:36

космос - риа наука

сша

россия

международная космическая станция (мкс)

дмитрий рогозин

роскосмос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763131806_0:79:2048:1231_1920x0_80_0_0_529556f2c481e85c8c06b7344a434f2a.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что 28 февраля проведет телемост с руководством Европейского космического агентства (ЕКА) и обсудит санкции, а также судьбу совместного проекта ExoMars.Рогозин в субботу объявил, что в ответ на санкции будет приостановлено сотрудничество с европейскими партнерами по пускам с Куру, а российский персонал отозван из Французской Гвианы."В понедельник у меня в 14 часов будет телемост с руководством ЕКА. Я хочу получить, во-первых, полное разъяснение в отношении смысла и содержания санкций, которые ЕС вводит в отношении, в том числе, наших предприятий, ну и конечно поговорим о судьбе вот этой миссии", - сказал он в эфире на Youtube-канале "Соловьев Live".В четверг президент США Джо Байден заявил, что новые антироссийские санкции ударят по аэрокосмической индустрии – в частности, по возможности создавать корабли. По его словам, санкции США и союзников ограничат импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%, что окажет существенное негативное влияние на "возможность модернизации российской военной отрасли".Позднее Рогозин отметил, что доступ к микроэлектронике космического назначения США уже перекрыли в 2014 году. Кроме того, по его словам, американцы планомерно пытаются уничтожить конкуренцию на рынке космических запусков и запретить заказчикам выводить свои спутники на российских ракетах. Рогозин заявил, что МКС, орбита которой поддерживается российскими кораблями "Прогресс", ждет "падение на территорию США или Европы", если санкции затронут сотрудничество c Россией по пилотируемой программе.

https://ria.ru/20220226/rogozin-1775227083.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Эмиль Калимуллин

Эмиль Калимуллин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эмиль Калимуллин

космос - риа наука, сша, россия, международная космическая станция (мкс), дмитрий рогозин, роскосмос