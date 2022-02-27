https://ria.ru/20220227/rivera-1775383210.html
В Москве эвакуируют ТЦ "Ривьера"
В Москве эвакуируют ТЦ "Ривьера" - РИА Новости, 28.02.2022
В Москве эвакуируют ТЦ "Ривьера"
Посетителей и сотрудников торгового центра "Ривьера" в Москве эвакуируют по техническим причинам, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-27T15:30
2022-02-27T15:30
2022-02-28T00:20
происшествия
москва
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Посетителей и сотрудников торгового центра "Ривьера" в Москве эвакуируют по техническим причинам, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Система оповещения сработала в торговом центре "Ривьера" в воскресенье. Посетителей и сотрудников ТЦ просят покинуть здание.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
15:30 27.02.2022 (обновлено: 00:20 28.02.2022)
В Москве эвакуируют ТЦ "Ривьера"
В Москве ТЦ "Ривьера" эвакуируют по техническим причинам