https://ria.ru/20220227/rivera-1775383210.html

В Москве эвакуируют ТЦ "Ривьера"

В Москве эвакуируют ТЦ "Ривьера" - РИА Новости, 28.02.2022

В Москве эвакуируют ТЦ "Ривьера"

Посетителей и сотрудников торгового центра "Ривьера" в Москве эвакуируют по техническим причинам, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-27T15:30

2022-02-27T15:30

2022-02-28T00:20

происшествия

москва

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Посетителей и сотрудников торгового центра "Ривьера" в Москве эвакуируют по техническим причинам, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Система оповещения сработала в торговом центре "Ривьера" в воскресенье. Посетителей и сотрудников ТЦ просят покинуть здание.

москва

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

происшествия, москва