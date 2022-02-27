https://ria.ru/20220227/reys-1775343529.html

"Уральские авиалинии" организуют вывозные рейсы из Будапешта и Фуншала

"Уральские авиалинии" организуют вывозные рейсы из Будапешта и Фуншала - РИА Новости, 27.02.2022

"Уральские авиалинии" организуют вывозные рейсы из Будапешта и Фуншала

Авиакомпания "Уральские авиалинии" 27 февраля организует вывозные рейсы из Будапешта и Фуншала в Жуковский, сообщает перевозчик. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T09:59

2022-02-27T09:59

2022-02-27T13:48

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" 27 февраля организует вывозные рейсы из Будапешта и Фуншала в Жуковский, сообщает перевозчик."Рейс U6 805 по маршруту Жуковский-Будапешт 27 февраля будет выполняться без пассажиров только с целью осуществления вывозного рейса U6 806 из столицы Венгрии. Рейс U6 1897 по маршруту Жуковский-Фуншал 27 февраля будет выполняться без пассажиров только с целью осуществления вывозного рейса U6 1898 с острова Мадейра", - говорится в сообщении.Рейсы U6 7229/7230 по маршруту Екатеринбург-Будапешт-Екатеринбург 27 февраля отменены.Пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета по месту приобретения, отмечает авиакомпания.

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Максим Зубков

россия, венгрия, в мире, новости - туризм, туризм