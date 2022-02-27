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"Уральские авиалинии" организуют вывозные рейсы из Будапешта и Фуншала
"Уральские авиалинии" организуют вывозные рейсы из Будапешта и Фуншала - РИА Новости, 27.02.2022
"Уральские авиалинии" организуют вывозные рейсы из Будапешта и Фуншала
Авиакомпания "Уральские авиалинии" 27 февраля организует вывозные рейсы из Будапешта и Фуншала в Жуковский, сообщает перевозчик. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T09:59
2022-02-27T09:59
2022-02-27T13:48
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" 27 февраля организует вывозные рейсы из Будапешта и Фуншала в Жуковский, сообщает перевозчик."Рейс U6 805 по маршруту Жуковский-Будапешт 27 февраля будет выполняться без пассажиров только с целью осуществления вывозного рейса U6 806 из столицы Венгрии. Рейс U6 1897 по маршруту Жуковский-Фуншал 27 февраля будет выполняться без пассажиров только с целью осуществления вывозного рейса U6 1898 с острова Мадейра", - говорится в сообщении.Рейсы U6 7229/7230 по маршруту Екатеринбург-Будапешт-Екатеринбург 27 февраля отменены.Пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета по месту приобретения, отмечает авиакомпания.
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РИА Новости
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09:59 27.02.2022 (обновлено: 13:48 27.02.2022)
"Уральские авиалинии" организуют вывозные рейсы из Будапешта и Фуншала
"Уральские авиалинии" организуют вывозные рейсы из Будапешта и Фуншала в Жуковский