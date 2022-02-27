https://ria.ru/20220227/referendum-1775432826.html

Член ЦИК России: голосование на референдуме в Белоруссии прошло спокойно

Член ЦИК России: голосование на референдуме в Белоруссии прошло спокойно - РИА Новости, 27.02.2022

Член ЦИК России: голосование на референдуме в Белоруссии прошло спокойно

Голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии завершилось без каких-либо происшествий, подсчёт голосов идёт в... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T21:24

2022-02-27T21:24

2022-02-27T21:24

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии завершилось без каких-либо происшествий, подсчёт голосов идёт в присутствии международных наблюдателей, сообщил РИА Новости член ЦИК РФ Евгений Колюшин.Члены российского ЦИК Колюшин и Александр Курдюмов по приглашению Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов участвуют в международном наблюдении за подготовкой и проведением республиканского референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь.Колюшин сообщил, что ему удалось посетить около 12 участков для голосования в Минске и Несвижском районе Минской области."Всё спокойно, участки закрылись. Сейчас присутствуем на подсчете голосов", - сказал Колюшин агентству.По его словам, международные наблюдатели не заметили нарушений в ходе референдума.Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии проходил 27 февраля. Досрочное голосование началось 22 февраля и продлилось по 26 февраля включительно.Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.

https://ria.ru/20220227/lukashenko-1775351498.html

https://ria.ru/20220227/belorussiya-1775400816.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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