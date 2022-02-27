https://ria.ru/20220227/referendum-1775432826.html
Член ЦИК России: голосование на референдуме в Белоруссии прошло спокойно
Член ЦИК России: голосование на референдуме в Белоруссии прошло спокойно - РИА Новости, 27.02.2022
Член ЦИК России: голосование на референдуме в Белоруссии прошло спокойно
Голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии завершилось без каких-либо происшествий, подсчёт голосов идёт в... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T21:24
2022-02-27T21:24
2022-02-27T21:24
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии завершилось без каких-либо происшествий, подсчёт голосов идёт в присутствии международных наблюдателей, сообщил РИА Новости член ЦИК РФ Евгений Колюшин.Члены российского ЦИК Колюшин и Александр Курдюмов по приглашению Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов участвуют в международном наблюдении за подготовкой и проведением республиканского референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь.Колюшин сообщил, что ему удалось посетить около 12 участков для голосования в Минске и Несвижском районе Минской области."Всё спокойно, участки закрылись. Сейчас присутствуем на подсчете голосов", - сказал Колюшин агентству.По его словам, международные наблюдатели не заметили нарушений в ходе референдума.Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии проходил 27 февраля. Досрочное голосование началось 22 февраля и продлилось по 26 февраля включительно.Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.
https://ria.ru/20220227/lukashenko-1775351498.html
https://ria.ru/20220227/belorussiya-1775400816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, референдум в белоруссии, белоруссия, минск, россия, цик рф, цик белоруссии
Член ЦИК России: голосование на референдуме в Белоруссии прошло спокойно
Член ЦИК России Колюшин: голосование на референдуме в Белоруссии прошло спокойно
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии завершилось без каких-либо происшествий, подсчёт голосов идёт в присутствии международных наблюдателей, сообщил РИА Новости член ЦИК РФ Евгений Колюшин.
Члены российского ЦИК Колюшин и Александр Курдюмов по приглашению Центральной комиссии Республики Беларусь
по выборам и проведению республиканских референдумов участвуют в международном наблюдении за подготовкой и проведением республиканского референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь.
Колюшин сообщил, что ему удалось посетить около 12 участков для голосования в Минске
и Несвижском районе Минской области
.
"Всё спокойно, участки закрылись. Сейчас присутствуем на подсчете голосов", - сказал Колюшин агентству.
По его словам, международные наблюдатели не заметили нарушений в ходе референдума.
Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии проходил 27 февраля. Досрочное голосование началось 22 февраля и продлилось по 26 февраля включительно.
Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.