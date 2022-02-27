https://ria.ru/20220227/referendum-1775362211.html
Лукашенко рассказал, почему важен референдум по конституции Белоруссии
Лукашенко рассказал, почему важен референдум по конституции Белоруссии - РИА Новости, 27.02.2022
Лукашенко рассказал, почему важен референдум по конституции Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о конституционном референдуме, заявил, что он важен, с новой конституцией республика отстроит... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T12:37
2022-02-27T12:37
2022-02-27T12:37
в мире
белоруссия
референдум в белоруссии
александр лукашенко
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о конституционном референдуме, заявил, что он важен, с новой конституцией республика отстроит социально-экономическую систему."Этот референдум важен. Надо принимать это решение. Потихонечку, в спокойном режиме, после принятия конституции работы будет не меньше, отстроим социально-экономическую систему нашего государства", - сказал Лукашенко журналистам.Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии проходит 27 февраля. Досрочное голосование началось 22 февраля и продлилось по 26 февраля включительно.Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии , будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.
https://ria.ru/20220224/referendum-1774808589.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, референдум в белоруссии, александр лукашенко
Лукашенко рассказал, почему важен референдум по конституции Белоруссии
Лукашенко: с новой конституцией Белоруссия отстроит социально-экономическую систему
МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о конституционном референдуме, заявил, что он важен, с новой конституцией республика отстроит социально-экономическую систему.
"Этот референдум важен. Надо принимать это решение. Потихонечку, в спокойном режиме, после принятия конституции работы будет не меньше, отстроим социально-экономическую систему нашего государства", - сказал Лукашенко журналистам.
Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии
проходит 27 февраля. Досрочное голосование началось 22 февраля и продлилось по 26 февраля включительно.
Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии , будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.