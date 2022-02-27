https://ria.ru/20220227/referendum-1775362211.html

Лукашенко рассказал, почему важен референдум по конституции Белоруссии

Лукашенко рассказал, почему важен референдум по конституции Белоруссии - РИА Новости, 27.02.2022

Лукашенко рассказал, почему важен референдум по конституции Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о конституционном референдуме, заявил, что он важен, с новой конституцией республика отстроит... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T12:37

2022-02-27T12:37

2022-02-27T12:37

в мире

белоруссия

референдум в белоруссии

александр лукашенко

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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о конституционном референдуме, заявил, что он важен, с новой конституцией республика отстроит социально-экономическую систему."Этот референдум важен. Надо принимать это решение. Потихонечку, в спокойном режиме, после принятия конституции работы будет не меньше, отстроим социально-экономическую систему нашего государства", - сказал Лукашенко журналистам.Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии проходит 27 февраля. Досрочное голосование началось 22 февраля и продлилось по 26 февраля включительно.Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии , будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.

https://ria.ru/20220224/referendum-1774808589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, референдум в белоруссии, александр лукашенко