https://ria.ru/20220227/referendum-1775337017.html

Косачев попросил отказаться от акций на референдуме в Белоруссии

Косачев попросил отказаться от акций на референдуме в Белоруссии - РИА Новости, 27.02.2022

Косачев попросил отказаться от акций на референдуме в Белоруссии

Координатор наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ на референдуме по конституции в Белоруссии Константин Косачев призвал людей, планирующих... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T08:51

2022-02-27T08:51

2022-02-27T08:51

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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Координатор наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ на референдуме по конституции в Белоруссии Константин Косачев призвал людей, планирующих помешать гражданам определиться с выбором на участке, отказаться от подобного рода акций, поскольку они будут вмешательством в демократические процедуры.Ранее в социальных сетях, в частности, в оппозиционных действующей белорусской власти Telegram-каналах, распространялись призывы приходить на участки к определенному времени и собираться на участке в группы.Косачев подчеркнул, что в первую очередь на участках наблюдатели обращают внимание на то, чтобы на них не было людей, мешающих гражданам определиться с выбором."По интернету ходят слухи, что такие акции (для того, чтобы помешать людям определиться с выбором - ред.) возможны, пока мы ничего такого не видим, хотели бы, чтобы дальше так оно и было, и чтобы таких акций не было", - сказал Косачев, подчеркнув, что такие попытки будут вмешательством в права граждан и демократические процедуры."Я хотел бы искренне призвать всех тех, кто раздумывает над подобного рода акциями, от них отказаться", - отметил он.

https://ria.ru/20220227/referendum-1775333725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, telegram (приложение), белоруссия, референдум в белоруссии