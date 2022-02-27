https://ria.ru/20220227/referendum-1775337017.html
Косачев попросил отказаться от акций на референдуме в Белоруссии
Косачев попросил отказаться от акций на референдуме в Белоруссии - РИА Новости, 27.02.2022
Косачев попросил отказаться от акций на референдуме в Белоруссии
Координатор наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ на референдуме по конституции в Белоруссии Константин Косачев призвал людей, планирующих... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T08:51
2022-02-27T08:51
2022-02-27T08:51
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Координатор наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ на референдуме по конституции в Белоруссии Константин Косачев призвал людей, планирующих помешать гражданам определиться с выбором на участке, отказаться от подобного рода акций, поскольку они будут вмешательством в демократические процедуры.Ранее в социальных сетях, в частности, в оппозиционных действующей белорусской власти Telegram-каналах, распространялись призывы приходить на участки к определенному времени и собираться на участке в группы.Косачев подчеркнул, что в первую очередь на участках наблюдатели обращают внимание на то, чтобы на них не было людей, мешающих гражданам определиться с выбором."По интернету ходят слухи, что такие акции (для того, чтобы помешать людям определиться с выбором - ред.) возможны, пока мы ничего такого не видим, хотели бы, чтобы дальше так оно и было, и чтобы таких акций не было", - сказал Косачев, подчеркнув, что такие попытки будут вмешательством в права граждан и демократические процедуры."Я хотел бы искренне призвать всех тех, кто раздумывает над подобного рода акциями, от них отказаться", - отметил он.
https://ria.ru/20220227/referendum-1775333725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, telegram (приложение), белоруссия, референдум в белоруссии
Косачев попросил отказаться от акций на референдуме в Белоруссии
Наблюдатели от России просят отказаться от акций на участках на референдуме в Белоруссии
МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Координатор наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ на референдуме по конституции в Белоруссии Константин Косачев призвал людей, планирующих помешать гражданам определиться с выбором на участке, отказаться от подобного рода акций, поскольку они будут вмешательством в демократические процедуры.
Ранее в социальных сетях, в частности, в оппозиционных действующей белорусской власти Telegram-каналах, распространялись призывы приходить на участки к определенному времени и собираться на участке в группы.
Косачев подчеркнул, что в первую очередь на участках наблюдатели обращают внимание на то, чтобы на них не было людей, мешающих гражданам определиться с выбором.
"По интернету ходят слухи, что такие акции (для того, чтобы помешать людям определиться с выбором - ред.) возможны, пока мы ничего такого не видим, хотели бы, чтобы дальше так оно и было, и чтобы таких акций не было", - сказал Косачев
, подчеркнув, что такие попытки будут вмешательством в права граждан и демократические процедуры.
"Я хотел бы искренне призвать всех тех, кто раздумывает над подобного рода акциями, от них отказаться", - отметил он.