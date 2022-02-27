https://ria.ru/20220227/referendum-1775334801.html

В Белоруссии заявили об отсутствии информации о нарушениях на референдуме

В Белоруссии заявили об отсутствии информации о нарушениях на референдуме - РИА Новости, 27.02.2022

В Белоруссии заявили об отсутствии информации о нарушениях на референдуме

Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что информации о нарушениях на референдуме по конституции нет, в том числе от внутренних и международных... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T08:17

2022-02-27T08:17

2022-02-27T09:16

белоруссия

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референдум в белоруссии

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МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что информации о нарушениях на референдуме по конституции нет, в том числе от внутренних и международных наблюдателей."Пока о нарушениях не было никаких заявлений, информации, в том числе от национальных наблюдателей, которых работает в стране около 45 тысяч", - сказал Карпенко в интервью телеканалу "Беларусь 1".Он отметил, что накануне у него прошли четыре встречи с представителями международных миссий наблюдателей, от них он тоже не услышал замечаний о том, что наблюдатели зафиксировали в установленном порядке какие-либо замечания. Всего за референдумом в Белоруссии следят 195 международных и иностранных наблюдателей.Глава ЦИК сказал, что поступали лишь обращения от граждан, но они касались организационно-технических аспектов голосования.Комментируя данные по явке в ходе досрочного голосования, Карпенко заявил, что ЦИК прогнозировал высокую явку, потому что белорусы традиционно во время электоральных кампаниях активны на этапе досрочного голосования, явка на этом этапе обычно составляет от 30 до 40% в зависимости от уровня кампании."Референдум затрагивает каждого жителя Беларуси… Понятно, что люди проявляют активность. Мне кажется, что явка (на референдуме по итогам основного дня голосования – ред.) будет достаточно высокой", - сказал он.Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии назначен на 27 февраля. Досрочное голосование проходило с 22 февраля по 26 февраля включительно, в ходе этого этапа явка составила 42,93%. Проект конституции будет принят, если за него проголосует большинство граждан, внесенных в списки для голосования.

https://ria.ru/20220226/konstitutsiya-1775294784.html

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Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

белоруссия, в мире, референдум в белоруссии