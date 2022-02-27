https://ria.ru/20220227/referendum-1775333725.html

В Белоруссии открылись участки для голосования на референдуме

В Белоруссии открылись участки для голосования на референдуме - РИА Новости, 27.02.2022

В Белоруссии открылись участки для голосования на референдуме

Участки для голосования на референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию открылись в Белоруссии в воскресенье утром. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T08:05

2022-02-27T08:05

2022-02-27T09:28

в мире

белоруссия

референдум в белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775153119_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aa0e9ba0cdea5d8f0c5b0285852b81c9.jpg

МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Участки для голосования на референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию открылись в Белоруссии в воскресенье утром.Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии проходит 27 февраля. Досрочное голосование началось 22 февраля и продлилось по 26 февраля включительно.Участки по всей стране открылись в 8.00 по местному времени (совпадает с мск) и продолжат работу до 20.00. Всего в Белоруссии образовано 5510 участков, где граждане страны могут принять участие в референдуме. По информации ЦИК, в списки участников референдума включены 6 818 948 человек.Наибольшее число участков сформировано в Гомельской и Минской областях (977 и 929 соответственно), 883 в Брестской области, 714 в Витебской, 707 в Могилевской, 608 в Гродненской и 692 в г.Минске. В их числе - 217 участков в санаториях, профилакториях, больницах и других лечебно-профилактических учреждениях, и 12 - в воинских частях.На референдуме участки за рубежом было принято не открывать. Как объяснили ранее в министерстве иностранных дел Белоруссии, загранучреждения не образовывали участки по причине незначительного числа граждан, находящихся на консульском учете, по причине эпидемиологической обстановки в странах пребывания, а также по причине неуверенности в обеспечении безопасности участков со стороны властей стран пребывания. Как отмечал в интервью РИА Новости глава ЦИК республики Игорь Карпенко, отсутствие за рубежом участков для голосования не окажет существенного влияния на общую явку граждан и не ограничивает их право участвовать в плебисците.Каждый участник референдума увидит в бюллетене всего один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения конституции Республики Беларусь?" Поставить свою отметку участники референдума должны будут в одном из двух квадратов, соответственно "за" и "против". Особенностью референдума является использование необычного для Белоруссии бюллетеня – с зеленым фоном на обороте. Как отмечали в ЦИК, это является дополнительным элементом защиты от подделки.По последним данным, на референдуме работают около 45 тысяч национальных наблюдателей, около 200 международных и иностранных – от СНГ, ШОС, ПА ОДКБ, представители ЦИК стран СНГ, а также независимые эксперты, в том числе из стран ЕС.Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии , будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.

https://ria.ru/20220224/referendum-1774808589.html

https://ria.ru/20220122/belorussiya-1769084597.html

https://ria.ru/20220121/referendum-1768907158.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, референдум в белоруссии