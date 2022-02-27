https://ria.ru/20220227/rbk-1775374175.html

В Латвии запретили ретранслировать телеканал РБК

В Латвии запретили ретранслировать телеканал РБК - РИА Новости, 27.02.2022

В Латвии запретили ретранслировать телеканал РБК

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) запретил ретранслировать на территории Латвии российский телевизионный канал РБК, заявил журналистам глава NEPLP... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T14:28

2022-02-27T14:28

2022-02-27T14:28

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рбк (медиагруппа)

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РИГА, 27 фев – РИА Новости. Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) запретил ретранслировать на территории Латвии российский телевизионный канал РБК, заявил журналистам глава NEPLP Ивар Аболиньш."Решение (о запрете РБК – ред.) принято в связи с нарушениями, которые напрямую угрожают национальной безопасности Латвии, и вступает в силу немедленно. Ретрансляция телеканала в Латвии запрещена на три года", - сказал Аболиньш.По его словам, в понедельник, 28 февраля, могут быть приняты новые решения о запрете российских телеканалов.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.На протяжении последних дней в Латвии, Польше и Эстонии было прекращено вещание основных российских каналов, соответствующее решение планирует принять Литва.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, рбк (медиагруппа), латвия