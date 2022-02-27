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В Латвии запретили ретранслировать телеканал РБК
В Латвии запретили ретранслировать телеканал РБК - РИА Новости, 27.02.2022
В Латвии запретили ретранслировать телеканал РБК
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) запретил ретранслировать на территории Латвии российский телевизионный канал РБК, заявил журналистам глава NEPLP... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T14:28
2022-02-27T14:28
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РИГА, 27 фев – РИА Новости. Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) запретил ретранслировать на территории Латвии российский телевизионный канал РБК, заявил журналистам глава NEPLP Ивар Аболиньш."Решение (о запрете РБК – ред.) принято в связи с нарушениями, которые напрямую угрожают национальной безопасности Латвии, и вступает в силу немедленно. Ретрансляция телеканала в Латвии запрещена на три года", - сказал Аболиньш.По его словам, в понедельник, 28 февраля, могут быть приняты новые решения о запрете российских телеканалов.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.На протяжении последних дней в Латвии, Польше и Эстонии было прекращено вещание основных российских каналов, соответствующее решение планирует принять Литва.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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Ольга Филиппова
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в мире, россия, рбк (медиагруппа), латвия
14:28 27.02.2022
 
В Латвии запретили ретранслировать телеканал РБК

Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил ретранслировать телеканал РБК

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗдание медиахолдинга "РБК" в Москве
Здание медиахолдинга РБК в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Здание медиахолдинга "РБК" в Москве
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РИГА, 27 фев – РИА Новости. Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) запретил ретранслировать на территории Латвии российский телевизионный канал РБК, заявил журналистам глава NEPLP Ивар Аболиньш.
"Решение (о запрете РБК – ред.) принято в связи с нарушениями, которые напрямую угрожают национальной безопасности Латвии, и вступает в силу немедленно. Ретрансляция телеканала в Латвии запрещена на три года", - сказал Аболиньш.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
По его словам, в понедельник, 28 февраля, могут быть приняты новые решения о запрете российских телеканалов.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
На протяжении последних дней в Латвии, Польше и Эстонии было прекращено вещание основных российских каналов, соответствующее решение планирует принять Литва.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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Опубликовано: Ольга Филиппова
 
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