https://ria.ru/20220227/razgovor-1775338103.html

В Баку раскрыли подробности разговора Путина и Алиева

В Баку раскрыли подробности разговора Путина и Алиева - РИА Новости, 27.02.2022

В Баку раскрыли подробности разговора Путина и Алиева

Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева распространила сообщение о его телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T09:04

2022-02-27T09:04

2022-02-27T09:04

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

донбасс

ильхам алиев

владимир путин

ситуация в днр и лнр

азербайджан

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БАКУ, 27 фев – РИА Новости. Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева распространила сообщение о его телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным.Ранее о телефонном разговоре глав двух государств сообщили в Кремле. Согласно информации российской стороны, лидеры обсудили развитие ситуации в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине, а также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня."Накануне вечером состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора была обсуждена ситуация в связи с эскалацией событий в Украине, а также вопросы российско-азербайджанских отношений", - говорится в сообщении администрации азербайджанского лидера.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, донбасс, ильхам алиев, владимир путин, ситуация в днр и лнр, азербайджан