В Баку раскрыли подробности разговора Путина и Алиева
Путин и Алиев в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
БАКУ, 27 фев – РИА Новости. Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева распространила сообщение о его телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным.
Ранее о телефонном разговоре глав двух государств сообщили в Кремле. Согласно информации российской стороны, лидеры обсудили развитие ситуации в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине, а также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня.
"Накануне вечером состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора была обсуждена ситуация в связи с эскалацией событий в Украине, а также вопросы российско-азербайджанских отношений", - говорится в сообщении администрации азербайджанского лидера.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура.
Опубликовано: Ольга Фомченкова