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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/razgovor-1775338103.html
В Баку раскрыли подробности разговора Путина и Алиева
В Баку раскрыли подробности разговора Путина и Алиева - РИА Новости, 27.02.2022
В Баку раскрыли подробности разговора Путина и Алиева
Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева распространила сообщение о его телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T09:04
2022-02-27T09:04
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
донбасс
ильхам алиев
владимир путин
ситуация в днр и лнр
азербайджан
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БАКУ, 27 фев – РИА Новости. Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева распространила сообщение о его телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным.Ранее о телефонном разговоре глав двух государств сообщили в Кремле. Согласно информации российской стороны, лидеры обсудили развитие ситуации в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине, а также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня."Накануне вечером состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора была обсуждена ситуация в связи с эскалацией событий в Украине, а также вопросы российско-азербайджанских отношений", - говорится в сообщении администрации азербайджанского лидера.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия
украина
донбасс
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россия, украина, донбасс, ильхам алиев, владимир путин, ситуация в днр и лнр, азербайджан
09:04 27.02.2022
 
В Баку раскрыли подробности разговора Путина и Алиева

Путин и Алиев в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 27 фев – РИА Новости. Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева распространила сообщение о его телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным.
Ранее о телефонном разговоре глав двух государств сообщили в Кремле. Согласно информации российской стороны, лидеры обсудили развитие ситуации в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине, а также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня.
"Накануне вечером состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора была обсуждена ситуация в связи с эскалацией событий в Украине, а также вопросы российско-азербайджанских отношений", - говорится в сообщении администрации азербайджанского лидера.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаДонбассИльхам АлиевВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНРАзербайджан
 
 
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