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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/raneniya-1775441835.html
Два жителя Докучаевска получили ранения из-за обстрела, сообщили в ДНР
Два жителя Докучаевска получили ранения из-за обстрела, сообщили в ДНР - РИА Новости, 27.02.2022
Два жителя Докучаевска получили ранения из-за обстрела, сообщили в ДНР
Два жителя Докучаевска в ДНР получили ранения в результате обстрела украинских войск, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T22:54
2022-02-27T22:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
докучаевск
украина
ситуация в днр и лнр
донбасс
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ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Два жителя Докучаевска в ДНР получили ранения в результате обстрела украинских войск, сообщает представительство республики в СЦКК."По оперативной информации, в результате обстрела н.п. Докучаевск ранены два мирных жителя", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Пострадавшие доставлены в центральную городскую больницу.По данным представительства, в результате обстрела в Докучаевске повреждена линия электропередачи 6 кВ, распределительная и трансформаторная подстанции. Около 1 тысячи потребителей остались без электроэнергии.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/ukraina-1775209594.html
россия
докучаевск
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Ольга Филиппова
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в мире, владимир путин, россия, докучаевск, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс
22:54 27.02.2022 (обновлено: 22:55 27.02.2022)
 
Два жителя Докучаевска получили ранения из-за обстрела, сообщили в ДНР

ДНР в СЦКК: два жителя Докучаевска получили ранения из-за обстрела украинских войск

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Два жителя Докучаевска в ДНР получили ранения в результате обстрела украинских войск, сообщает представительство республики в СЦКК.
"По оперативной информации, в результате обстрела н.п. Докучаевск ранены два мирных жителя", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Пострадавшие доставлены в центральную городскую больницу.
Украинские военные в центре Киеве - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
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По данным представительства, в результате обстрела в Докучаевске повреждена линия электропередачи 6 кВ, распределительная и трансформаторная подстанции. Около 1 тысячи потребителей остались без электроэнергии.
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияДокучаевскУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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