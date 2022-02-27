https://ria.ru/20220227/raneniya-1775441835.html

Два жителя Докучаевска получили ранения из-за обстрела, сообщили в ДНР

Два жителя Докучаевска получили ранения из-за обстрела, сообщили в ДНР - РИА Новости, 27.02.2022

Два жителя Докучаевска получили ранения из-за обстрела, сообщили в ДНР

Два жителя Докучаевска в ДНР получили ранения в результате обстрела украинских войск, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T22:54

2022-02-27T22:54

2022-02-27T22:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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донбасс

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ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Два жителя Докучаевска в ДНР получили ранения в результате обстрела украинских войск, сообщает представительство республики в СЦКК."По оперативной информации, в результате обстрела н.п. Докучаевск ранены два мирных жителя", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Пострадавшие доставлены в центральную городскую больницу.По данным представительства, в результате обстрела в Докучаевске повреждена линия электропередачи 6 кВ, распределительная и трансформаторная подстанции. Около 1 тысячи потребителей остались без электроэнергии.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/ukraina-1775209594.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, россия, докучаевск, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс