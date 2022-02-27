22:54 27.02.2022 (обновлено: 22:55 27.02.2022)
Два жителя Докучаевска получили ранения из-за обстрела, сообщили в ДНР
ДНР в СЦКК: два жителя Докучаевска получили ранения из-за обстрела украинских войск
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Два жителя Докучаевска в ДНР получили ранения в результате обстрела украинских войск, сообщает представительство республики в СЦКК.
"По оперативной информации, в результате обстрела н.п. Докучаевск ранены два мирных жителя", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Пострадавшие доставлены в центральную городскую больницу.
26 февраля, 08:00Два дня в Киеве, которые изменят мир
По данным представительства, в результате обстрела в Докучаевске повреждена линия электропередачи 6 кВ, распределительная и трансформаторная подстанции. Около 1 тысячи потребителей остались без электроэнергии.
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Ольга Филиппова