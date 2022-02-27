https://ria.ru/20220227/putin-1775400125.html
Путин поговорил с поддержавшим его строителем в Москве
Путин поговорил с поддержавшим его строителем в Москве - РИА Новости, 27.02.2022
Путин поговорил с поддержавшим его строителем в Москве
Рабочие, строящие новое здание "Роскосмоса" в Москве, заявили о поддержке президента РФ Владимира Путина, его действий и "наших ребят", в ответ лидер страны... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T17:11
2022-02-27T17:11
2022-02-27T20:43
общество
россия
москва
владимир путин
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Рабочие, строящие новое здание "Роскосмоса" в Москве, заявили о поддержке президента РФ Владимира Путина, его действий и "наших ребят", в ответ лидер страны сказал, что поддержка очень нужна и ребята услышат.Путин в воскресенье побывал на строительстве многофункционального комплекса зданий Национального космического центра на западе Москвы.В конце посещения глава государства обратился к строителям, поблагодарив их за работу. В ответ один из рабочих сказал, что поддерживает президента и наших ребят."Мы вас поддерживаем, мы с вами, мы поддерживаем наших ребят. Ура!"- сказал он.
https://ria.ru/20220226/roskosmos-1775218491.html
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Путин поблагодарил строителей за поддержку российских военных на Украине
Рабочие, строящие новое здание "Роскосмоса" в Москве, заявили о поддержке президента РФ Владимира Путина, его действий и "наших ребят", в ответ лидер страны сказал, что поддержка очень нужна и ребята услышат.
2022-02-27T17:11
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РИА Новости
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общество, россия, москва, владимир путин
17:11 27.02.2022 (обновлено: 20:43 27.02.2022)
Путин поговорил с поддержавшим его строителем в Москве
Строитель из Москвы обратился к Путину со словами о поддержке "наших ребят"