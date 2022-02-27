https://ria.ru/20220227/putin-1775400125.html

Путин поговорил с поддержавшим его строителем в Москве

Путин поговорил с поддержавшим его строителем в Москве - РИА Новости, 27.02.2022

Путин поговорил с поддержавшим его строителем в Москве

Рабочие, строящие новое здание "Роскосмоса" в Москве, заявили о поддержке президента РФ Владимира Путина, его действий и "наших ребят", в ответ лидер страны... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T17:11

2022-02-27T17:11

2022-02-27T20:43

общество

россия

москва

владимир путин

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Рабочие, строящие новое здание "Роскосмоса" в Москве, заявили о поддержке президента РФ Владимира Путина, его действий и "наших ребят", в ответ лидер страны сказал, что поддержка очень нужна и ребята услышат.Путин в воскресенье побывал на строительстве многофункционального комплекса зданий Национального космического центра на западе Москвы.В конце посещения глава государства обратился к строителям, поблагодарив их за работу. В ответ один из рабочих сказал, что поддерживает президента и наших ребят."Мы вас поддерживаем, мы с вами, мы поддерживаем наших ребят. Ура!"- сказал он.

https://ria.ru/20220226/roskosmos-1775218491.html

россия

москва

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Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин поблагодарил строителей за поддержку российских военных на Украине Рабочие, строящие новое здание "Роскосмоса" в Москве, заявили о поддержке президента РФ Владимира Путина, его действий и "наших ребят", в ответ лидер страны сказал, что поддержка очень нужна и ребята услышат. 2022-02-27T17:11 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

общество, россия, москва, владимир путин