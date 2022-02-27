https://ria.ru/20220227/pusk-1775324937.html

МИД Японии связал ракетный пуск КНДР с событиями на Украине

МИД Японии связал ракетный пуск КНДР с событиями на Украине - РИА Новости, 27.02.2022

МИД Японии связал ракетный пуск КНДР с событиями на Украине

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси в эфире телеканала NHK, комментируя информацию о возможном ракетном испытании КНДР, подчеркнул, что Токио не раз отмечал, что... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T03:45

2022-02-27T03:45

2022-02-27T03:45

в мире

кндр (северная корея)

япония

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ТОКИО, 27 фев – РИА Новости. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси в эфире телеканала NHK, комментируя информацию о возможном ракетном испытании КНДР, подчеркнул, что Токио не раз отмечал, что происходящее на Украине может влиять не только на Европу, но и на весь мир, однако добавил, что японские власти пока не проводили анализ намерений Пхеньяна.Ранее в воскресенье береговая охрана Японии обнародовала предупреждение о возможном ракетном пуске КНДР. Предупреждение было выпущено в 07.59 по местному времени (01.59 мск). Спустя полчаса на сайте береговой охраны появилось предупреждение о том, что снаряд уже упал. Суда, находящиеся в море, призвали проявлять осторожность и не приближаться к объекту в случае его падения в воду.Если информация о пуске подтвердится, это станет уже восьмым испытанием вооружений Пхеньяна с начала года. До этого КНДР 5 и 11 января испытала ракеты, которые назвала гиперзвуковыми, 14-го были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17-го Северная Корея провела испытание двух тактических управляемых ракет также малой дальности, 25 января – крылатых ракет, а 27 января - тактической управляемой ракеты типа "земля-земля".

https://ria.ru/20220227/pusk-1775323079.html

кндр (северная корея)

япония

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Максим Горбачев

в мире, кндр (северная корея), япония