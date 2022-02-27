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МИД Японии связал ракетный пуск КНДР с событиями на Украине
МИД Японии связал ракетный пуск КНДР с событиями на Украине - РИА Новости, 27.02.2022
МИД Японии связал ракетный пуск КНДР с событиями на Украине
Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси в эфире телеканала NHK, комментируя информацию о возможном ракетном испытании КНДР, подчеркнул, что Токио не раз отмечал, что... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T03:45
2022-02-27T03:45
в мире
кндр (северная корея)
япония
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ТОКИО, 27 фев – РИА Новости. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси в эфире телеканала NHK, комментируя информацию о возможном ракетном испытании КНДР, подчеркнул, что Токио не раз отмечал, что происходящее на Украине может влиять не только на Европу, но и на весь мир, однако добавил, что японские власти пока не проводили анализ намерений Пхеньяна.Ранее в воскресенье береговая охрана Японии обнародовала предупреждение о возможном ракетном пуске КНДР. Предупреждение было выпущено в 07.59 по местному времени (01.59 мск). Спустя полчаса на сайте береговой охраны появилось предупреждение о том, что снаряд уже упал. Суда, находящиеся в море, призвали проявлять осторожность и не приближаться к объекту в случае его падения в воду.Если информация о пуске подтвердится, это станет уже восьмым испытанием вооружений Пхеньяна с начала года. До этого КНДР 5 и 11 января испытала ракеты, которые назвала гиперзвуковыми, 14-го были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17-го Северная Корея провела испытание двух тактических управляемых ракет также малой дальности, 25 января – крылатых ракет, а 27 января - тактической управляемой ракеты типа "земля-земля".
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в мире, кндр (северная корея), япония
03:45 27.02.2022
 
МИД Японии связал ракетный пуск КНДР с событиями на Украине

Глава МИД Японии Хаяси связал ракетный пуск КНДР с событиями на Украине

© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей
Читать ria.ru в
ТОКИО, 27 фев – РИА Новости. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси в эфире телеканала NHK, комментируя информацию о возможном ракетном испытании КНДР, подчеркнул, что Токио не раз отмечал, что происходящее на Украине может влиять не только на Европу, но и на весь мир, однако добавил, что японские власти пока не проводили анализ намерений Пхеньяна.
"Мы не раз говорили о том, что ситуация на Украине может оказывать влияние не только на Европу, но и на весь мир в целом, в частности, на восточно-азиатский и индо-тихоокеанский регионы. Мы неоднократно заявляли об этом в рамках заседаний стран "большой семерки". Мы пока не анализировали, связан ли этот ракетный пуск (КНДР с событиями на Украине – ред.) и каковы их намерения, но мне вновь напоминают, что мы должны быть готовы к таким ситуациям", - отметил японский министр.
Ранее в воскресенье береговая охрана Японии обнародовала предупреждение о возможном ракетном пуске КНДР. Предупреждение было выпущено в 07.59 по местному времени (01.59 мск). Спустя полчаса на сайте береговой охраны появилось предупреждение о том, что снаряд уже упал. Суда, находящиеся в море, призвали проявлять осторожность и не приближаться к объекту в случае его падения в воду.
Если информация о пуске подтвердится, это станет уже восьмым испытанием вооружений Пхеньяна с начала года. До этого КНДР 5 и 11 января испытала ракеты, которые назвала гиперзвуковыми, 14-го были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17-го Северная Корея провела испытание двух тактических управляемых ракет также малой дальности, 25 января – крылатых ракет, а 27 января - тактической управляемой ракеты типа "земля-земля".
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
02:52
СМИ: данных об ущербе в Японии после возможного ракетного пуска КНДР нет
Опубликовано: Максим Горбачев
 
В миреКНДР (Северная Корея)Япония
 
 
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