https://ria.ru/20220227/pusk-1775323079.html

СМИ: данных об ущербе в Японии после возможного ракетного пуска КНДР нет

СМИ: данных об ущербе в Японии после возможного ракетного пуска КНДР нет - РИА Новости, 27.02.2022

СМИ: данных об ущербе в Японии после возможного ракетного пуска КНДР нет

Информации об ущербе в Японии после предположительного ракетного пуска КНДР пока не поступало, сообщило агентство Киодо со ссылкой на представителей... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T02:52

2022-02-27T02:52

2022-02-27T02:52

в мире

пхеньян

кндр (северная корея)

япония

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ТОКИО, 27 фев – РИА Новости. Информации об ущербе в Японии после предположительного ракетного пуска КНДР пока не поступало, сообщило агентство Киодо со ссылкой на представителей правительства страны.Ранее в воскресенье береговая охрана Японии обнародовала предупреждение о возможном ракетном пуске КНДР. Предупреждение было выпущено в 07.59 по местному времени (01.59 мск). Спустя полчаса на сайте береговой охраны появилось предупреждение о том, что снаряд уже упал. Суда, находящиеся в море, призвали проявлять осторожность и не приближаться к объекту в случае его падения в воду.Если информация о пуске подтвердится, это станет уже восьмым испытанием вооружений Пхеньяна с начала года. До этого КНДР 5 и 11 января испытала ракеты, которые назвала гиперзвуковыми, 14-го были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17-го Северная Корея провела испытание двух тактических управляемых ракет также малой дальности, 25 января – крылатых ракет, а 27 января - тактической управляемой ракеты типа "земля-земля".

https://ria.ru/20220227/kndr-1775320723.html

пхеньян

кндр (северная корея)

япония

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Эмиль Калимуллин

Эмиль Калимуллин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эмиль Калимуллин

в мире, пхеньян, кндр (северная корея), япония