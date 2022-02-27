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СМИ: данных об ущербе в Японии после возможного ракетного пуска КНДР нет
СМИ: данных об ущербе в Японии после возможного ракетного пуска КНДР нет - РИА Новости, 27.02.2022
СМИ: данных об ущербе в Японии после возможного ракетного пуска КНДР нет
Информации об ущербе в Японии после предположительного ракетного пуска КНДР пока не поступало, сообщило агентство Киодо со ссылкой на представителей... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T02:52
2022-02-27T02:52
в мире
пхеньян
кндр (северная корея)
япония
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ТОКИО, 27 фев – РИА Новости. Информации об ущербе в Японии после предположительного ракетного пуска КНДР пока не поступало, сообщило агентство Киодо со ссылкой на представителей правительства страны.Ранее в воскресенье береговая охрана Японии обнародовала предупреждение о возможном ракетном пуске КНДР. Предупреждение было выпущено в 07.59 по местному времени (01.59 мск). Спустя полчаса на сайте береговой охраны появилось предупреждение о том, что снаряд уже упал. Суда, находящиеся в море, призвали проявлять осторожность и не приближаться к объекту в случае его падения в воду.Если информация о пуске подтвердится, это станет уже восьмым испытанием вооружений Пхеньяна с начала года. До этого КНДР 5 и 11 января испытала ракеты, которые назвала гиперзвуковыми, 14-го были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17-го Северная Корея провела испытание двух тактических управляемых ракет также малой дальности, 25 января – крылатых ракет, а 27 января - тактической управляемой ракеты типа "земля-земля".
https://ria.ru/20220227/kndr-1775320723.html
пхеньян
кндр (северная корея)
япония
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Эмиль Калимуллин
Эмиль Калимуллин
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в мире, пхеньян, кндр (северная корея), япония
02:52 27.02.2022
 
СМИ: данных об ущербе в Японии после возможного ракетного пуска КНДР нет

Kyodo: данные об ущербе в Японии после возможного ракетного пуска КНДР отсутствуют

© AP Photo / Ahn Young-joonЛюди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Читать ria.ru в
ТОКИО, 27 фев – РИА Новости. Информации об ущербе в Японии после предположительного ракетного пуска КНДР пока не поступало, сообщило агентство Киодо со ссылкой на представителей правительства страны.
Ранее в воскресенье береговая охрана Японии обнародовала предупреждение о возможном ракетном пуске КНДР. Предупреждение было выпущено в 07.59 по местному времени (01.59 мск). Спустя полчаса на сайте береговой охраны появилось предупреждение о том, что снаряд уже упал. Суда, находящиеся в море, призвали проявлять осторожность и не приближаться к объекту в случае его падения в воду.
Если информация о пуске подтвердится, это станет уже восьмым испытанием вооружений Пхеньяна с начала года. До этого КНДР 5 и 11 января испытала ракеты, которые назвала гиперзвуковыми, 14-го были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17-го Северная Корея провела испытание двух тактических управляемых ракет также малой дальности, 25 января – крылатых ракет, а 27 января - тактической управляемой ракеты типа "земля-земля".
Запуске ракет Северной Кореей - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
02:05
СМИ: КНДР запустила непознанный снаряд
Опубликовано: Эмиль Калимуллин
 
В миреПхеньянКНДР (Северная Корея)Япония
 
 
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