СМИ: данных об ущербе в Японии после возможного ракетного пуска КНДР нет
Kyodo: данные об ущербе в Японии после возможного ракетного пуска КНДР отсутствуют
© AP Photo / Ahn Young-joonЛюди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР
© AP Photo / Ahn Young-joon
ТОКИО, 27 фев – РИА Новости. Информации об ущербе в Японии после предположительного ракетного пуска КНДР пока не поступало, сообщило агентство Киодо со ссылкой на представителей правительства страны.
Ранее в воскресенье береговая охрана Японии обнародовала предупреждение о возможном ракетном пуске КНДР. Предупреждение было выпущено в 07.59 по местному времени (01.59 мск). Спустя полчаса на сайте береговой охраны появилось предупреждение о том, что снаряд уже упал. Суда, находящиеся в море, призвали проявлять осторожность и не приближаться к объекту в случае его падения в воду.
Если информация о пуске подтвердится, это станет уже восьмым испытанием вооружений Пхеньяна с начала года. До этого КНДР 5 и 11 января испытала ракеты, которые назвала гиперзвуковыми, 14-го были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17-го Северная Корея провела испытание двух тактических управляемых ракет также малой дальности, 25 января – крылатых ракет, а 27 января - тактической управляемой ракеты типа "земля-земля".
Опубликовано: Эмиль Калимуллин