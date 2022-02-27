https://ria.ru/20220227/protest-1775325899.html
Япония выразила протест КНДР из-за ракетных испытаний
Япония выразила протест КНДР из-за ракетных испытаний - РИА Новости, 27.02.2022
Япония выразила протест КНДР из-за ракетных испытаний
Правительство Японии по дипломатическим каналам направило протест КНДР в связи с ракетным испытанием, заявил в ходе пресс-конференции глава японского... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T04:17
2022-02-27T04:17
2022-02-27T04:17
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кндр (северная корея)
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ТОКИО, 27 фев – РИА Новости. Правительство Японии по дипломатическим каналам направило протест КНДР в связи с ракетным испытанием, заявил в ходе пресс-конференции глава японского министерства обороны Нобуо Киси.По словам Киси, утром воскресенья КНДР провела пуск, по меньшей мере, одной ракеты. В настоящее время детали пуска анализируется, но Токио полагает, что ракета могла пролететь около 300 километров, достигнув максимальной высоты в 600 километров. Предположительно, снаряд упал в море за пределами исключительно экономической зоны Японии."В настоящее время данных об ущербе в Японии в связи с пуском не поступало", - добавил глава минобороны.Кроме этого, японский министр выступил с решительным осуждением действий КНДР, назвав поведение Пхеньяна "непростительным".Если информация о пуске подтвердится, это станет уже восьмым испытанием вооружений Пхеньяна с начала года. До этого КНДР 5 и 11 января испытала ракеты, которые назвала гиперзвуковыми, 14-го были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17-го Северная Корея провела испытание двух тактических управляемых ракет также малой дальности, 25 января – крылатых ракет, а 27 января - тактической управляемой ракеты типа "земля-земля".
https://ria.ru/20220227/raketa-1775325743.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр (северная корея), япония
Япония выразила протест КНДР из-за ракетных испытаний
Правительство Японии по дипканалам направило протест КНДР из-за ракетных испытаний
ТОКИО, 27 фев – РИА Новости. Правительство Японии по дипломатическим каналам направило протест КНДР в связи с ракетным испытанием, заявил в ходе пресс-конференции глава японского министерства обороны Нобуо Киси.
"Продолжающиеся ракетные испытания Северной Кореи являются серьезным вопросом для безопасности не только нашей страны, но и азиатского региона и всего мирового сообщества. По дипломатическим каналам правительством Японии был направлен решительный протест", - отметил министр.
По словам Киси, утром воскресенья КНДР
провела пуск, по меньшей мере, одной ракеты. В настоящее время детали пуска анализируется, но Токио
полагает, что ракета могла пролететь около 300 километров, достигнув максимальной высоты в 600 километров. Предположительно, снаряд упал в море за пределами исключительно экономической зоны Японии
.
"В настоящее время данных об ущербе в Японии в связи с пуском не поступало", - добавил глава минобороны.
Кроме этого, японский министр выступил с решительным осуждением действий КНДР, назвав поведение Пхеньяна
"непростительным".
Если информация о пуске подтвердится, это станет уже восьмым испытанием вооружений Пхеньяна с начала года. До этого КНДР 5 и 11 января испытала ракеты, которые назвала гиперзвуковыми, 14-го были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17-го Северная Корея провела испытание двух тактических управляемых ракет также малой дальности, 25 января – крылатых ракет, а 27 января - тактической управляемой ракеты типа "земля-земля".