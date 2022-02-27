https://ria.ru/20220227/protest-1775325899.html

Япония выразила протест КНДР из-за ракетных испытаний

Япония выразила протест КНДР из-за ракетных испытаний - РИА Новости, 27.02.2022

Япония выразила протест КНДР из-за ракетных испытаний

Правительство Японии по дипломатическим каналам направило протест КНДР в связи с ракетным испытанием, заявил в ходе пресс-конференции глава японского... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T04:17

2022-02-27T04:17

2022-02-27T04:17

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кндр (северная корея)

япония

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ТОКИО, 27 фев – РИА Новости. Правительство Японии по дипломатическим каналам направило протест КНДР в связи с ракетным испытанием, заявил в ходе пресс-конференции глава японского министерства обороны Нобуо Киси.По словам Киси, утром воскресенья КНДР провела пуск, по меньшей мере, одной ракеты. В настоящее время детали пуска анализируется, но Токио полагает, что ракета могла пролететь около 300 километров, достигнув максимальной высоты в 600 километров. Предположительно, снаряд упал в море за пределами исключительно экономической зоны Японии."В настоящее время данных об ущербе в Японии в связи с пуском не поступало", - добавил глава минобороны.Кроме этого, японский министр выступил с решительным осуждением действий КНДР, назвав поведение Пхеньяна "непростительным".Если информация о пуске подтвердится, это станет уже восьмым испытанием вооружений Пхеньяна с начала года. До этого КНДР 5 и 11 января испытала ракеты, которые назвала гиперзвуковыми, 14-го были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17-го Северная Корея провела испытание двух тактических управляемых ракет также малой дальности, 25 января – крылатых ракет, а 27 января - тактической управляемой ракеты типа "земля-земля".

https://ria.ru/20220227/raketa-1775325743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, кндр (северная корея), япония