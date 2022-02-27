Украинский депутат Кива повторил призыв к Зеленскому уйти в отставку
Украинский депутат Кива повторил призыв к Владимиру Зеленскому уйти в отставку
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Украинский депутат Илья Кива заявил, что планы исключить его из партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - это инициатива только ее сопредседателя Юрия Бойко, а также повторил свой призыв к Владимиру Зеленскому уйти в отставку.
"Один из сопредседателей партии Бойко инициировал мое исключение из парламентской фракции. Понимаю: не всем нравится моя принципиальная позиция по отношению к президенту Зеленскому, который довёл своей безграмотной политикой Украину к войне, и поэтому, по моему мнению, должен немедленно уйти в отставку", - написал Кива в Telegram.
"Я продолжаю настаивать: переговорный процесс жизненно необходим Украине, но принимать участие в нем должны только те - кто действительно ищет и хочет мира для страны, а не болтовней просто прикрывает свое воровство", - добавил он.
Сопредседатель "Оппозиционной платформы" Бойко ранее инициировал исключение из фракции депутата Кивы, который ранее призвал Владимира Зеленского и кабмин Украины уйти в отставку.
Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Опубликовано: Максим Горбачев