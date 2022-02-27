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Украинский депутат Кива повторил призыв к Зеленскому уйти в отставку
Украинский депутат Кива повторил призыв к Зеленскому уйти в отставку - РИА Новости, 27.02.2022
Украинский депутат Кива повторил призыв к Зеленскому уйти в отставку
Украинский депутат Илья Кива заявил, что планы исключить его из партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - это инициатива только ее сопредседателя Юрия... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T02:42
2022-02-27T02:42
в мире
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украина
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Украинский депутат Илья Кива заявил, что планы исключить его из партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - это инициатива только ее сопредседателя Юрия Бойко, а также повторил свой призыв к Владимиру Зеленскому уйти в отставку."Я продолжаю настаивать: переговорный процесс жизненно необходим Украине, но принимать участие в нем должны только те - кто действительно ищет и хочет мира для страны, а не болтовней просто прикрывает свое воровство", - добавил он.Сопредседатель "Оппозиционной платформы" Бойко ранее инициировал исключение из фракции депутата Кивы, который ранее призвал Владимира Зеленского и кабмин Украины уйти в отставку.Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, украина
02:42 27.02.2022
 
Украинский депутат Кива повторил призыв к Зеленскому уйти в отставку

Украинский депутат Кива повторил призыв к Владимиру Зеленскому уйти в отставку

© Фото : Верховная рада Украины/Олег ФедонюкДепутат Верховной рады Украины Илья Кива
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© Фото : Верховная рада Украины/Олег Федонюк
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Украинский депутат Илья Кива заявил, что планы исключить его из партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - это инициатива только ее сопредседателя Юрия Бойко, а также повторил свой призыв к Владимиру Зеленскому уйти в отставку.
"Один из сопредседателей партии Бойко инициировал мое исключение из парламентской фракции. Понимаю: не всем нравится моя принципиальная позиция по отношению к президенту Зеленскому, который довёл своей безграмотной политикой Украину к войне, и поэтому, по моему мнению, должен немедленно уйти в отставку", - написал Кива в Telegram.
"Я продолжаю настаивать: переговорный процесс жизненно необходим Украине, но принимать участие в нем должны только те - кто действительно ищет и хочет мира для страны, а не болтовней просто прикрывает свое воровство", - добавил он.
Сопредседатель "Оппозиционной платформы" Бойко ранее инициировал исключение из фракции депутата Кивы, который ранее призвал Владимира Зеленского и кабмин Украины уйти в отставку.
Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Опубликовано: Максим Горбачев
 
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