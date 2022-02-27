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"Чешские авиалинии" приостановили полеты из Праги в Москву
"Чешские авиалинии" приостановили полеты из Праги в Москву - РИА Новости, 27.02.2022
"Чешские авиалинии" приостановили полеты из Праги в Москву
Компания "Чешские авиалинии" до 6 марта приостановила свои авиарейсы из Праги в Москву, сообщила пресс-секретарь компании Владимира Дуфкова. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T03:23
2022-02-27T03:23
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чехия
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ПРАГА, 27 фев – РИА Новости. Компания "Чешские авиалинии" до 6 марта приостановила свои авиарейсы из Праги в Москву, сообщила пресс-секретарь компании Владимира Дуфкова.В субботу глава чешского минтранса Мартин Купка сообщил журналистам, что в полночь на воскресенье воздушное пространство Чехии в связи с событиями на Украине будет полностью закрыто для российских авиакомпаний, включая перелеты над чешской территорией. Также в субботу Россия ограничила полеты в РФ авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии в связи с недружественными решениями авиавластей этих стран.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля РФ начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны.
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россия, чехия, в мире
03:23 27.02.2022
 
"Чешские авиалинии" приостановили полеты из Праги в Москву

"Чешские авиалинии" приостановили до 6 марта полеты из Праги в Москву

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКарлов мост в Праге
Карлов мост в Праге - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Карлов мост в Праге
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ПРАГА, 27 фев – РИА Новости. Компания "Чешские авиалинии" до 6 марта приостановила свои авиарейсы из Праги в Москву, сообщила пресс-секретарь компании Владимира Дуфкова.
"В связи с закрытием воздушного пространства РФ для чешских авиакомпаний мы вынуждены приостановить до 6 марта полеты наших самолетов на линии Прага-Москва-Прага. Наши дальнейшие действия зависят от позиции российских авиавластей. Мы готовы в короткий срок восстановить полеты по этому маршруту", - сказала Дуфкова.
В субботу глава чешского минтранса Мартин Купка сообщил журналистам, что в полночь на воскресенье воздушное пространство Чехии в связи с событиями на Украине будет полностью закрыто для российских авиакомпаний, включая перелеты над чешской территорией. Также в субботу Россия ограничила полеты в РФ авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии в связи с недружественными решениями авиавластей этих стран.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля РФ начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны.
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Опубликовано: Максим Горбачев
 
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