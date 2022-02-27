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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/posolstvo-1775439786.html
Посольство США рекомендовало американцам подумать об отъезде из России
Посольство США рекомендовало американцам подумать об отъезде из России - РИА Новости, 27.02.2022
Посольство США рекомендовало американцам подумать об отъезде из России
Посольство США в России рекомендовало согражданам рассмотреть возможность немедленного отъезда, пока еще доступны коммерческие авиарейсы. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T22:41
2022-02-27T22:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
россия
украина
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Посольство США в России рекомендовало согражданам рассмотреть возможность немедленного отъезда, пока еще доступны коммерческие авиарейсы.В предупреждении, размещенном на сайте дипмиссии, говорится, что все больше авиакомпаний отменяют полеты в Россию и из страны, а многие страны закрыли воздушное пространство для российских перевозчиков."Гражданам США следует рассмотреть возможность немедленного отъезда из России все еще доступными коммерческими вариантами сообщения", - призвало посольство.Транспортные ограничения вводятся западными странами в ответ на события на Украине и получают симметричный ответ с российской стороны.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
https://ria.ru/20220227/finlyandiya-1775415774.html
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2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
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7 495 645-6601
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в мире, сша, россия, украина
22:41 27.02.2022
 
Посольство США рекомендовало американцам подумать об отъезде из России

Посольство США рекомендовало американцам подумать об отъезде из России, пока доступны авиарейсы

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг США на здании посольства на Новинском бульваре в Москве
Флаг США на здании посольства на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Флаг США на здании посольства на Новинском бульваре в Москве
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Посольство США в России рекомендовало согражданам рассмотреть возможность немедленного отъезда, пока еще доступны коммерческие авиарейсы.
В предупреждении, размещенном на сайте дипмиссии, говорится, что все больше авиакомпаний отменяют полеты в Россию и из страны, а многие страны закрыли воздушное пространство для российских перевозчиков.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
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"Гражданам США следует рассмотреть возможность немедленного отъезда из России все еще доступными коммерческими вариантами сообщения", - призвало посольство.
Транспортные ограничения вводятся западными странами в ответ на события на Украине и получают симметричный ответ с российской стороны.
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
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МИД Швеции рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Россию
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Севастиан Котов
 
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