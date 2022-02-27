https://ria.ru/20220227/posolstvo-1775439786.html

Посольство США рекомендовало американцам подумать об отъезде из России

Посольство США рекомендовало американцам подумать об отъезде из России - РИА Новости, 27.02.2022

Посольство США рекомендовало американцам подумать об отъезде из России

Посольство США в России рекомендовало согражданам рассмотреть возможность немедленного отъезда, пока еще доступны коммерческие авиарейсы. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T22:41

2022-02-27T22:41

2022-02-27T22:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сша

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761611054_0:151:2845:1751_1920x0_80_0_0_f651b82672026e5611430f03ccce7eb9.jpg

ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Посольство США в России рекомендовало согражданам рассмотреть возможность немедленного отъезда, пока еще доступны коммерческие авиарейсы.В предупреждении, размещенном на сайте дипмиссии, говорится, что все больше авиакомпаний отменяют полеты в Россию и из страны, а многие страны закрыли воздушное пространство для российских перевозчиков."Гражданам США следует рассмотреть возможность немедленного отъезда из России все еще доступными коммерческими вариантами сообщения", - призвало посольство.Транспортные ограничения вводятся западными странами в ответ на события на Украине и получают симметричный ответ с российской стороны.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://ria.ru/20220227/finlyandiya-1775415774.html

https://ria.ru/20220227/shvetsiya-1775419291.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, россия, украина