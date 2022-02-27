Посольство США рекомендовало американцам подумать об отъезде из России
Посольство США рекомендовало американцам подумать об отъезде из России, пока доступны авиарейсы
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг США на здании посольства на Новинском бульваре в Москве
Флаг США на здании посольства на Новинском бульваре в Москве
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Посольство США в России рекомендовало согражданам рассмотреть возможность немедленного отъезда, пока еще доступны коммерческие авиарейсы.
В предупреждении, размещенном на сайте дипмиссии, говорится, что все больше авиакомпаний отменяют полеты в Россию и из страны, а многие страны закрыли воздушное пространство для российских перевозчиков.
"Гражданам США следует рассмотреть возможность немедленного отъезда из России все еще доступными коммерческими вариантами сообщения", - призвало посольство.
Транспортные ограничения вводятся западными странами в ответ на события на Украине и получают симметричный ответ с российской стороны.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Севастиан Котов