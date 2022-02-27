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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/porty-1775458835.html
СМИ: российским судам могут запретить пользоваться британскими портами
СМИ: российским судам могут запретить пользоваться британскими портами - РИА Новости, 28.02.2022
СМИ: российским судам могут запретить пользоваться британскими портами
Правительство Великобритании рассматривает возможность запрета российским судам заходить в британские порты, пишет газета Guardian. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-27T23:48
2022-02-28T01:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
великобритания
совкомфлот
санкции в отношении россии
ситуация в днр и лнр
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ЛОНДОН, 27 фев - РИА Новости. Правительство Великобритании рассматривает возможность запрета российским судам заходить в британские порты, пишет газета Guardian."Мы в курсе озабоченностей относительно судов, связанных с Россией, которые потенциально заходят в британские порты, и мы работаем над разработкой ряда мер, чтобы ограничить им доступ", - приводит издание слова официального представителя правительства Великобритании.Ожидается, что российский нефтяной танкер NS Champion, оператором которого является "Совкомфлот", должен войти в док во вторник в графстве Оркни в Шотландии. В настоящий момент власти порта юридически обязаны принять судно.
https://ria.ru/20220227/swift-1775441478.html
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Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
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в мире, россия, великобритания, совкомфлот, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр
23:48 27.02.2022 (обновлено: 01:45 28.02.2022)
 
СМИ: российским судам могут запретить пользоваться британскими портами

Guardian: правительство Британии может запретить российским судам заходить в порты

© Flickr / Hernán PiñeraЗдание парламента Великобритании в Лондоне
Здание парламента Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© Flickr / Hernán Piñera
Здание парламента Великобритании в Лондоне
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 27 фев - РИА Новости. Правительство Великобритании рассматривает возможность запрета российским судам заходить в британские порты, пишет газета Guardian.
"Мы в курсе озабоченностей относительно судов, связанных с Россией, которые потенциально заходят в британские порты, и мы работаем над разработкой ряда мер, чтобы ограничить им доступ", - приводит издание слова официального представителя правительства Великобритании.
Ожидается, что российский нефтяной танкер NS Champion, оператором которого является "Совкомфлот", должен войти в док во вторник в графстве Оркни в Шотландии. В настоящий момент власти порта юридически обязаны принять судно.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 22:51Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ЕС договорился об отключении от SWIFT ряда российских банков
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияВеликобританияСовкомфлотСанкции в отношении РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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