https://ria.ru/20220227/porty-1775458835.html

СМИ: российским судам могут запретить пользоваться британскими портами

СМИ: российским судам могут запретить пользоваться британскими портами - РИА Новости, 28.02.2022

СМИ: российским судам могут запретить пользоваться британскими портами

Правительство Великобритании рассматривает возможность запрета российским судам заходить в британские порты, пишет газета Guardian. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-27T23:48

2022-02-27T23:48

2022-02-28T01:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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великобритания

совкомфлот

санкции в отношении россии

ситуация в днр и лнр

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ЛОНДОН, 27 фев - РИА Новости. Правительство Великобритании рассматривает возможность запрета российским судам заходить в британские порты, пишет газета Guardian."Мы в курсе озабоченностей относительно судов, связанных с Россией, которые потенциально заходят в британские порты, и мы работаем над разработкой ряда мер, чтобы ограничить им доступ", - приводит издание слова официального представителя правительства Великобритании.Ожидается, что российский нефтяной танкер NS Champion, оператором которого является "Совкомфлот", должен войти в док во вторник в графстве Оркни в Шотландии. В настоящий момент власти порта юридически обязаны принять судно.

https://ria.ru/20220227/swift-1775441478.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, великобритания, совкомфлот, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр