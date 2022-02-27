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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/pomosch-1775444940.html
Великобритания выделила 40 миллионов фунтов на гумпомощь Украине
Великобритания выделила 40 миллионов фунтов на гумпомощь Украине - РИА Новости, 27.02.2022
Великобритания выделила 40 миллионов фунтов на гумпомощь Украине
Великобритания выделит 40 миллионов фунтов (53,3 миллиона долларов) на оказание гуманитарной помощи Украине, сообщает пресс-служба британского премьер-министра. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T23:14
2022-02-27T23:23
в мире
великобритания
украина
обострение ситуации в днр и лнр
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ЛОНДОН, 27 фев - РИА Новости. Великобритания выделит 40 миллионов фунтов (53,3 миллиона долларов) на оказание гуманитарной помощи Украине, сообщает пресс-служба британского премьер-министра."Великобритания усилила поддержку украинскому народу сегодня, мы объявляем о выделении дополнительных 40 миллионов фунтов для оказания гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.Средства будут направлены на решение вопросов, связанных с ухудшающимся гуманитарным кризисом в стране. Кроме того британские гуманитарные сотрудники направлены в регион, чтобы помочь беженцам из Украины.
https://ria.ru/20220227/germaniya-1775382840.html
великобритания
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Севастиан Котов
Севастиан Котов
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в мире, великобритания, украина
23:14 27.02.2022 (обновлено: 23:23 27.02.2022)
 
Великобритания выделила 40 миллионов фунтов на гумпомощь Украине

Великобритания выделила 40 миллионов фунтов на гумпомощь Украине

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкВид на Лондон с южного берега Темзы
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Вид на Лондон с южного берега Темзы
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 27 фев - РИА Новости. Великобритания выделит 40 миллионов фунтов (53,3 миллиона долларов) на оказание гуманитарной помощи Украине, сообщает пресс-служба британского премьер-министра.
"Великобритания усилила поддержку украинскому народу сегодня, мы объявляем о выделении дополнительных 40 миллионов фунтов для оказания гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.
Средства будут направлены на решение вопросов, связанных с ухудшающимся гуманитарным кризисом в стране. Кроме того британские гуманитарные сотрудники направлены в регион, чтобы помочь беженцам из Украины.
Флаги на здании Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 15:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Германия выделила 15 миллионов евро на гумпомощь Украине
Опубликовано: Севастиан Котов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВеликобританияУкраина
 
 
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