https://ria.ru/20220227/pomosch-1775444940.html

Великобритания выделила 40 миллионов фунтов на гумпомощь Украине

Великобритания выделила 40 миллионов фунтов на гумпомощь Украине - РИА Новости, 27.02.2022

Великобритания выделила 40 миллионов фунтов на гумпомощь Украине

Великобритания выделит 40 миллионов фунтов (53,3 миллиона долларов) на оказание гуманитарной помощи Украине, сообщает пресс-служба британского премьер-министра. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T23:14

2022-02-27T23:14

2022-02-27T23:23

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великобритания

украина

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ЛОНДОН, 27 фев - РИА Новости. Великобритания выделит 40 миллионов фунтов (53,3 миллиона долларов) на оказание гуманитарной помощи Украине, сообщает пресс-служба британского премьер-министра."Великобритания усилила поддержку украинскому народу сегодня, мы объявляем о выделении дополнительных 40 миллионов фунтов для оказания гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.Средства будут направлены на решение вопросов, связанных с ухудшающимся гуманитарным кризисом в стране. Кроме того британские гуманитарные сотрудники направлены в регион, чтобы помочь беженцам из Украины.

https://ria.ru/20220227/germaniya-1775382840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, великобритания, украина