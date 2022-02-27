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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/polety-1775400035.html
Air France приостановила обслуживание и полеты над Россией
Air France приостановила обслуживание и полеты над Россией - РИА Новости, 27.02.2022
Air France приостановила обслуживание и полеты над Россией
Французская авиакомпания Air France приостанавливает обслуживание и полеты над Россией, передаёт агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-службу авиалиний. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T17:11
2022-02-27T17:17
обострение ситуации в днр и лнр
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
в мире
жан-батист джеббари
дмитрий песков
владимир путин
россия
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ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Французская авиакомпания Air France приостанавливает обслуживание и полеты над Россией, передаёт агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-службу авиалиний.Отмечается, что полёты над РФ будут прекращены "до нового уведомления".Ранее министр-делегат по делам транспорта Жан-Батист Джеббари заявил, что Франция с вечера воскресенья закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов и авиакомпаний.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Ряд стран сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов, в том числе Великобритания, Бельгия, Германия, Дания, Польша, Чехия, Италия. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, в мире, жан-батист джеббари, дмитрий песков, владимир путин, россия, чехия, италия
17:11 27.02.2022 (обновлено: 17:17 27.02.2022)
 
Air France приостановила обслуживание и полеты над Россией

Air France приостановила обслуживание и полеты над Россией

© Фото : страница Международного аэропорта Иркутск в FacebookСамолет авиакомпании Air France
Самолет авиакомпании Air France - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© Фото : страница Международного аэропорта Иркутск в Facebook
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Французская авиакомпания Air France приостанавливает обслуживание и полеты над Россией, передаёт агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-службу авиалиний.
Отмечается, что полёты над РФ будут прекращены "до нового уведомления".
Ранее министр-делегат по делам транспорта Жан-Батист Джеббари заявил, что Франция с вечера воскресенья закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов и авиакомпаний.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Ряд стран сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов, в том числе Великобритания, Бельгия, Германия, Дания, Польша, Чехия, Италия. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 16:34В мире
Франция и Норвегия закрывают воздушное пространство для самолетов из РФ
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВ миреЖан-Батист ДжеббариДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияЧехияИталия
 
 
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