17:11 27.02.2022 (обновлено: 17:17 27.02.2022)
Air France приостановила обслуживание и полеты над Россией
Air France приостановила обслуживание и полеты над Россией
ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Французская авиакомпания Air France приостанавливает обслуживание и полеты над Россией, передаёт агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-службу авиалиний.
Отмечается, что полёты над РФ будут прекращены "до нового уведомления".
Ранее министр-делегат по делам транспорта Жан-Батист Джеббари заявил, что Франция с вечера воскресенья закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов и авиакомпаний.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Ряд стран сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов, в том числе Великобритания, Бельгия, Германия, Дания, Польша, Чехия, Италия. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Опубликовано: Мадина Моргоева