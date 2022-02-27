https://ria.ru/20220227/polety-1775400035.html

Air France приостановила обслуживание и полеты над Россией

Air France приостановила обслуживание и полеты над Россией - РИА Новости, 27.02.2022

Air France приостановила обслуживание и полеты над Россией

Французская авиакомпания Air France приостанавливает обслуживание и полеты над Россией, передаёт агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-службу авиалиний. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T17:11

2022-02-27T17:11

2022-02-27T17:17

обострение ситуации в днр и лнр

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

в мире

жан-батист джеббари

дмитрий песков

владимир путин

россия

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ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Французская авиакомпания Air France приостанавливает обслуживание и полеты над Россией, передаёт агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-службу авиалиний.Отмечается, что полёты над РФ будут прекращены "до нового уведомления".Ранее министр-делегат по делам транспорта Жан-Батист Джеббари заявил, что Франция с вечера воскресенья закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов и авиакомпаний.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Ряд стран сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов, в том числе Великобритания, Бельгия, Германия, Дания, Польша, Чехия, Италия. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220227/aviasoobschenie-1775395644.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, в мире, жан-батист джеббари, дмитрий песков, владимир путин, россия, чехия, италия