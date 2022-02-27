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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/peregovory-1775442261.html
Переговоры Москвы и Киева пройдут в понедельник утром, заявили в Белоруссии
Переговоры Москвы и Киева пройдут в понедельник утром, заявили в Белоруссии - РИА Новости, 28.02.2022
Переговоры Москвы и Киева пройдут в понедельник утром, заявили в Белоруссии
Встреча делегаций России и Украины в Белоруссии может начаться в понедельник утром, так как представители Киева решили въехать в республику со стороны Польши,... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-27T22:56
2022-02-28T00:51
обострение ситуации в днр и лнр
белоруссия
москва
киев
владимир зеленский
украина
россия
владимир мединский
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МИНСК, 27 фев — РИА Новости. Встреча делегаций России и Украины в Белоруссии может начаться в понедельник утром, так как представители Киева решили въехать в республику со стороны Польши, сообщил РИА Новости белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров.Он добавил, что в состав украинской делегации включены не более четырех-пяти человек: замглавы МИД, представители военной и политической сферы, а также руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.Ранее глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что стороны договорились встретиться в Гомельской области Белоруссии на границе с Украиной. Этому предшествовал телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским. Российская делегация прибыла в Гомель сегодня утром. Помимо Мединского, в нее входят заместители министра обороны и иностранных дел Александр Фомин и Андрей Руденко, посол в Белоруссии Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.Операция по демилитаризации УкраиныВладимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Глава государства назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
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белоруссия, москва, киев, владимир зеленский, украина, россия, владимир мединский
22:56 27.02.2022 (обновлено: 00:51 28.02.2022)
 
Переговоры Москвы и Киева пройдут в понедельник утром, заявили в Белоруссии

Политолог Воскресенский: переговоры Москвы и Киева могут пройти 28 февраля утром

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и Украины
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Государственные флаги России и Украины
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МИНСК, 27 фев — РИА Новости. Встреча делегаций России и Украины в Белоруссии может начаться в понедельник утром, так как представители Киева решили въехать в республику со стороны Польши, сообщил РИА Новости белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров.

"Переговоры пройдут утром в понедельник в связи с тем, что, боясь за свою жизнь, украинская делегация поехала не по прямой дороге, через Гомель, а будет заезжать через Польшу, через пункт пропуска "Варшавский мост" (Брест). Они едут огромным кругом", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в состав украинской делегации включены не более четырех-пяти человек: замглавы МИД, представители военной и политической сферы, а также руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Ранее глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что стороны договорились встретиться в Гомельской области Белоруссии на границе с Украиной. Этому предшествовал телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским. Российская делегация прибыла в Гомель сегодня утром. Помимо Мединского, в нее входят заместители министра обороны и иностранных дел Александр Фомин и Андрей Руденко, посол в Белоруссии Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 19:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский заявил, что не сильно верит в результат встречи с Россией

Операция по демилитаризации Украины

Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Глава государства назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.
Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Дома без стен: последствия обстрелов в Донбассе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За девять дней эскалации конфликта украинская сторона обстреляла территорию ДНР 522 раза.

Местная жительница в одной из комнат своего дома, разрушенного после обстрела поселка Зайцево в Горловке
1 из 13

За девять дней эскалации конфликта украинская сторона обстреляла территорию ДНР 522 раза.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По республике выпустили 6748 боеприпасов, в том запрещенных.

Мужчина расчищает территорию возле своего дома, разрушенную в результате обстрелов в поселке Финский в Горловке
2 из 13

По республике выпустили 6748 боеприпасов, в том запрещенных.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

При обстрелах сильно пострадала Горловка, расположенная в 50 километрах от Донецка.

Осколок снаряда возле дома поврежденного в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево в Горловке
3 из 13

При обстрелах сильно пострадала Горловка, расположенная в 50 километрах от Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

В городе разрушены жилые дома.

Мужчина демонстрирует осколок возле дома поврежденного в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево в Горловке
4 из 13

В городе разрушены жилые дома.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Снаряд попал в школу.

Мужчина у здания школы в Горловке, поврежденной в результате обстрела
5 из 13

Снаряд попал в школу.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

За сутки в Горловке погибли два мирных жителя, еще шесть пострадали.

Дом поврежденный в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево в Горловке
6 из 13

За сутки в Горловке погибли два мирных жителя, еще шесть пострадали.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Повреждены линии электропередачи.

Ремонт линии электропередачи, поврежденной в результате обстрела поселка Зайцево в Горловке
7 из 13

Повреждены линии электропередачи.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Разрушены водопровод и газопровод.

Поврежденный обстрелами магистральный водопровод в Горловке
8 из 13

Разрушены водопровод и газопровод.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанк

Жестоким обстрелам подвергся и Донецк.

Дом, пострадавший в результате массированных обстрелов Донецка
9 из 13

Жестоким обстрелам подвергся и Донецк.

© РИА Новости / Народная милиция ДНР
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

В Центре координации режима прекращения огня заявили, что украинская сторона применяет тяжелое вооружение в направлении населенных пунктов.

Поврежденный цех ООО Ремтехсервис в Горловке
10 из 13

В Центре координации режима прекращения огня заявили, что украинская сторона применяет тяжелое вооружение в направлении населенных пунктов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Огневая активность не прекращается по всей линии боевого соприкосновения.

Журналисты на заводе по ремонту горно шахтного оборудования ЗАО НПП Спецуглемаш, пострадавшему в результате обстрела в Горловке
11 из 13

Огневая активность не прекращается по всей линии боевого соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанк

Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 "Град".

Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 Град по жилому сектору
12 из 13

Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 "Град".

© РИА Новости / Народная милиция ДНР
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

ВСУ обстреливают жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.

Тело женщины, погибшей в результате обстрела поселка Зайцево в Горловке
13 из 13

ВСУ обстреливают жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 13

За девять дней эскалации конфликта украинская сторона обстреляла территорию ДНР 522 раза.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 13

По республике выпустили 6748 боеприпасов, в том запрещенных.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 13

При обстрелах сильно пострадала Горловка, расположенная в 50 километрах от Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
4 из 13

В городе разрушены жилые дома.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
5 из 13

Снаряд попал в школу.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 13

За сутки в Горловке погибли два мирных жителя, еще шесть пострадали.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
7 из 13

Повреждены линии электропередачи.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
8 из 13

Разрушены водопровод и газопровод.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 13

Жестоким обстрелам подвергся и Донецк.

© РИА Новости / Народная милиция ДНР
Перейти в фотобанк
10 из 13

В Центре координации режима прекращения огня заявили, что украинская сторона применяет тяжелое вооружение в направлении населенных пунктов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
11 из 13

Огневая активность не прекращается по всей линии боевого соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 13

Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 "Град".

© РИА Новости / Народная милиция ДНР
Перейти в фотобанк
13 из 13

ВСУ обстреливают жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Опубликовано: Севастиан Котов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБелоруссияМоскваКиевВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияВладимир Мединский
 
 
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