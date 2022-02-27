https://ria.ru/20220227/peregovory-1775442261.html

Переговоры Москвы и Киева пройдут в понедельник утром, заявили в Белоруссии

Переговоры Москвы и Киева пройдут в понедельник утром, заявили в Белоруссии - РИА Новости, 28.02.2022

Переговоры Москвы и Киева пройдут в понедельник утром, заявили в Белоруссии

Встреча делегаций России и Украины в Белоруссии может начаться в понедельник утром, так как представители Киева решили въехать в республику со стороны Польши,... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-27T22:56

2022-02-27T22:56

2022-02-28T00:51

обострение ситуации в днр и лнр

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владимир мединский

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МИНСК, 27 фев — РИА Новости. Встреча делегаций России и Украины в Белоруссии может начаться в понедельник утром, так как представители Киева решили въехать в республику со стороны Польши, сообщил РИА Новости белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров.Он добавил, что в состав украинской делегации включены не более четырех-пяти человек: замглавы МИД, представители военной и политической сферы, а также руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.Ранее глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что стороны договорились встретиться в Гомельской области Белоруссии на границе с Украиной. Этому предшествовал телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским. Российская делегация прибыла в Гомель сегодня утром. Помимо Мединского, в нее входят заместители министра обороны и иностранных дел Александр Фомин и Андрей Руденко, посол в Белоруссии Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.Операция по демилитаризации УкраиныВладимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Глава государства назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220227/zelenskiy-1775414456.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

белоруссия, москва, киев, владимир зеленский, украина, россия, владимир мединский