22:03 27.02.2022 (обновлено: 22:18 27.02.2022)
Переговоры России и Украины пока не начались, сообщил Sputnik Белоруссия
Sputnik Белоруссия сообщил, что переговоры России и Украины пока не начались
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлава делегации переговорщиков от РФ Владимир Мединский
Глава делегации переговорщиков от РФ Владимир Мединский
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Переговоры РФ и Украины пока не начались и начнутся ещё не скоро, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на источник.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским.
Позже Sputnik Беларусь указывал, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча.
"Начнутся еще не скоро", - заявил Sputnik Беларусь источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что место встречи изменили по требованию украинской стороны.
Ранее, как сообщали украинские СМИ, представитель Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский утверждал, что переговоры делегаций РФ и Украины уже начались. Однако российская сторона опровергла сообщения о начале переговоров России и Украины в Белоруссии.
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Опубликовано: Ольга Филиппова