https://ria.ru/20220227/peregovory-1775435736.html

Переговоры России и Украины пока не начались, сообщил Sputnik Белоруссия

Переговоры России и Украины пока не начались, сообщил Sputnik Белоруссия - РИА Новости, 27.02.2022

Переговоры России и Украины пока не начались, сообщил Sputnik Белоруссия

Переговоры РФ и Украины пока не начались и начнутся ещё не скоро, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на источник. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T22:03

2022-02-27T22:03

2022-02-27T22:18

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Переговоры РФ и Украины пока не начались и начнутся ещё не скоро, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на источник.Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским.Позже Sputnik Беларусь указывал, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча."Начнутся еще не скоро", - заявил Sputnik Беларусь источник, знакомый с ситуацией.Отмечается, что место встречи изменили по требованию украинской стороны.Ранее, как сообщали украинские СМИ, представитель Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский утверждал, что переговоры делегаций РФ и Украины уже начались. Однако российская сторона опровергла сообщения о начале переговоров России и Украины в Белоруссии.

https://ria.ru/20220226/ukraina-1775209594.html

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Ольга Филиппова

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