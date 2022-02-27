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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/peregovory-1775435736.html
Переговоры России и Украины пока не начались, сообщил Sputnik Белоруссия
Переговоры России и Украины пока не начались, сообщил Sputnik Белоруссия - РИА Новости, 27.02.2022
Переговоры России и Украины пока не начались, сообщил Sputnik Белоруссия
Переговоры РФ и Украины пока не начались и начнутся ещё не скоро, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на источник. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T22:03
2022-02-27T22:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
александр лукашенко
белоруссия
россия
украина
владимир мединский
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Переговоры РФ и Украины пока не начались и начнутся ещё не скоро, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на источник.Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским.Позже Sputnik Беларусь указывал, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча."Начнутся еще не скоро", - заявил Sputnik Беларусь источник, знакомый с ситуацией.Отмечается, что место встречи изменили по требованию украинской стороны.Ранее, как сообщали украинские СМИ, представитель Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский утверждал, что переговоры делегаций РФ и Украины уже начались. Однако российская сторона опровергла сообщения о начале переговоров России и Украины в Белоруссии.
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в мире, владимир зеленский, александр лукашенко, белоруссия, россия, украина, владимир мединский, ситуация в днр и лнр, донбасс
22:03 27.02.2022 (обновлено: 22:18 27.02.2022)
 
Переговоры России и Украины пока не начались, сообщил Sputnik Белоруссия

Sputnik Белоруссия сообщил, что переговоры России и Украины пока не начались

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлава делегации переговорщиков от РФ Владимир Мединский
Глава делегации переговорщиков от РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава делегации переговорщиков от РФ Владимир Мединский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Переговоры РФ и Украины пока не начались и начнутся ещё не скоро, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на источник.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским.
Позже Sputnik Беларусь указывал, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча.
"Начнутся еще не скоро", - заявил Sputnik Беларусь источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что место встречи изменили по требованию украинской стороны.
Ранее, как сообщали украинские СМИ, представитель Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский утверждал, что переговоры делегаций РФ и Украины уже начались. Однако российская сторона опровергла сообщения о начале переговоров России и Украины в Белоруссии.
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Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияУкраинаВладимир МединскийСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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