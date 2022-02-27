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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/peregovory-1775427980.html
Переговоры Москвы и Киева зависят от адекватности Зеленского, заявили в ЛНР
Переговоры Москвы и Киева зависят от адекватности Зеленского, заявили в ЛНР - РИА Новости, 27.02.2022
Переговоры Москвы и Киева зависят от адекватности Зеленского, заявили в ЛНР
Исход переговоров России и Украины зависит от адекватности оценки ситуации Владимиром Зеленским, считает представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T20:44
2022-02-27T20:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир мединский
александр лукашенко
дмитрий песков
россия
белоруссия
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Исход переговоров России и Украины зависит от адекватности оценки ситуации Владимиром Зеленским, считает представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Родион Мирошник."Шанс ключевым образом зависит от адекватной оценки ситуации самим Зеленским (или кто там за него думает) и соответствующей позиции украинской делегации. Если начнут с "вывода иностранных войск и возвращения Крыма", то закончат очень быстро и безрезультатно", - написал он в своём Telegram-канале.Мирошник также считает, что судьба ЛНР и ДНР не может обсуждаться на этих переговорах, так как "этот вопрос уже закрыт, так же как и вопрос Крыма"."А пока украинская делегация подбирается к месту переговоров, нацбаты обстреливают Горловку", - отметил он.Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Зеленским. Позже Sputnik Беларусь сообщил, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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в мире, владимир мединский, александр лукашенко, дмитрий песков, россия, белоруссия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
20:44 27.02.2022
 
Переговоры Москвы и Киева зависят от адекватности Зеленского, заявили в ЛНР

Представитель ЛНР Мирошник заявил, что переговоры зависят от адекватности Зеленского

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДелегация РФ, прибывшая на переговоры с представителями Украины: Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, посол России в Белоруссии Борис Грызлов в посольстве России в Белоруссии в Минске
Делегация РФ, прибывшая на переговоры с представителями Украины: Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, посол России в Белоруссии Борис Грызлов в посольстве России в Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Делегация РФ, прибывшая на переговоры с представителями Украины: Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, посол России в Белоруссии Борис Грызлов в посольстве России в Белоруссии в Минске
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ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Исход переговоров России и Украины зависит от адекватности оценки ситуации Владимиром Зеленским, считает представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.
"Шанс ключевым образом зависит от адекватной оценки ситуации самим Зеленским (или кто там за него думает) и соответствующей позиции украинской делегации. Если начнут с "вывода иностранных войск и возвращения Крыма", то закончат очень быстро и безрезультатно", - написал он в своём Telegram-канале.
Мирошник также считает, что судьба ЛНР и ДНР не может обсуждаться на этих переговорах, так как "этот вопрос уже закрыт, так же как и вопрос Крыма".
"А пока украинская делегация подбирается к месту переговоров, нацбаты обстреливают Горловку", - отметил он.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Зеленским. Позже Sputnik Беларусь сообщил, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Пункт пропуска в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 18:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Переговоры России и Украины пройдут на КПП Александровка — Вильча
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир МединскийАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковРоссияБелоруссияЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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