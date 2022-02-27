Переговоры Москвы и Киева зависят от адекватности Зеленского, заявили в ЛНР
Представитель ЛНР Мирошник заявил, что переговоры зависят от адекватности Зеленского
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДелегация РФ, прибывшая на переговоры с представителями Украины: Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, посол России в Белоруссии Борис Грызлов в посольстве России в Белоруссии в Минске
Делегация РФ, прибывшая на переговоры с представителями Украины: Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, посол России в Белоруссии Борис Грызлов в посольстве России в Белоруссии в Минске
ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Исход переговоров России и Украины зависит от адекватности оценки ситуации Владимиром Зеленским, считает представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.
"Шанс ключевым образом зависит от адекватной оценки ситуации самим Зеленским (или кто там за него думает) и соответствующей позиции украинской делегации. Если начнут с "вывода иностранных войск и возвращения Крыма", то закончат очень быстро и безрезультатно", - написал он в своём Telegram-канале.
"А пока украинская делегация подбирается к месту переговоров, нацбаты обстреливают Горловку", - отметил он.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Зеленским. Позже Sputnik Беларусь сообщил, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча.
Опубликовано: Дарья Буймова