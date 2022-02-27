https://ria.ru/20220227/peregovory-1775427980.html

Переговоры Москвы и Киева зависят от адекватности Зеленского, заявили в ЛНР

Переговоры Москвы и Киева зависят от адекватности Зеленского, заявили в ЛНР - РИА Новости, 27.02.2022

Переговоры Москвы и Киева зависят от адекватности Зеленского, заявили в ЛНР

Исход переговоров России и Украины зависит от адекватности оценки ситуации Владимиром Зеленским, считает представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T20:44

2022-02-27T20:44

2022-02-27T20:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир мединский

александр лукашенко

дмитрий песков

россия

белоруссия

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Исход переговоров России и Украины зависит от адекватности оценки ситуации Владимиром Зеленским, считает представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Родион Мирошник."Шанс ключевым образом зависит от адекватной оценки ситуации самим Зеленским (или кто там за него думает) и соответствующей позиции украинской делегации. Если начнут с "вывода иностранных войск и возвращения Крыма", то закончат очень быстро и безрезультатно", - написал он в своём Telegram-канале.Мирошник также считает, что судьба ЛНР и ДНР не может обсуждаться на этих переговорах, так как "этот вопрос уже закрыт, так же как и вопрос Крыма"."А пока украинская делегация подбирается к месту переговоров, нацбаты обстреливают Горловку", - отметил он.Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Зеленским. Позже Sputnik Беларусь сообщил, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир мединский, александр лукашенко, дмитрий песков, россия, белоруссия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр