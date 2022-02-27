https://ria.ru/20220227/peregovory-1775423464.html

В Германии приветствовали готовность Украины к переговорам с Россией

В Германии приветствовали готовность Украины к переговорам с Россией - РИА Новости, 27.02.2022

В Германии приветствовали готовность Украины к переговорам с Россией

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт приветствовала, что Украина согласилась на переговоры с Россией. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T20:11

2022-02-27T20:11

2022-02-27T21:01

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БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт приветствовала, что Украина согласилась на переговоры с Россией.В ответ на вопрос, поддерживаются ли контакты минобороны ФРГ с российскими коллегами, министр ответила, что "сложно держать открытым канал с (президентом РФ Владимиром) Путиным, с тем, кто врет, полностью непредсказуем".Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Зеленским. Позже Sputnik Беларусь сообщил, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча.

https://ria.ru/20220227/zelenskiy-1775414456.html

россия

киев

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, киев, германия, нато