https://ria.ru/20220227/peregovory-1775423464.html
В Германии приветствовали готовность Украины к переговорам с Россией
В Германии приветствовали готовность Украины к переговорам с Россией - РИА Новости, 27.02.2022
В Германии приветствовали готовность Украины к переговорам с Россией
Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт приветствовала, что Украина согласилась на переговоры с Россией. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T20:11
2022-02-27T20:11
2022-02-27T21:01
обострение ситуации в днр и лнр
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БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт приветствовала, что Украина согласилась на переговоры с Россией.В ответ на вопрос, поддерживаются ли контакты минобороны ФРГ с российскими коллегами, министр ответила, что "сложно держать открытым канал с (президентом РФ Владимиром) Путиным, с тем, кто врет, полностью непредсказуем".Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Зеленским. Позже Sputnik Беларусь сообщил, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча.
https://ria.ru/20220227/zelenskiy-1775414456.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, киев, германия, нато
20:11 27.02.2022 (обновлено: 21:01 27.02.2022)
В Германии приветствовали готовность Украины к переговорам с Россией
Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт приветствовала готовность Украины к переговорам с Россией