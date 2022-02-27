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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/peregovory-1775423464.html
В Германии приветствовали готовность Украины к переговорам с Россией
В Германии приветствовали готовность Украины к переговорам с Россией - РИА Новости, 27.02.2022
В Германии приветствовали готовность Украины к переговорам с Россией
Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт приветствовала, что Украина согласилась на переговоры с Россией. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T20:11
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обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
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германия
нато
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БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт приветствовала, что Украина согласилась на переговоры с Россией.В ответ на вопрос, поддерживаются ли контакты минобороны ФРГ с российскими коллегами, министр ответила, что "сложно держать открытым канал с (президентом РФ Владимиром) Путиным, с тем, кто врет, полностью непредсказуем".Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Зеленским. Позже Sputnik Беларусь сообщил, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча.
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Севастиан Котов
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в мире, россия, киев, германия, нато
20:11 27.02.2022 (обновлено: 21:01 27.02.2022)
 
В Германии приветствовали готовность Украины к переговорам с Россией

Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт приветствовала готовность Украины к переговорам с Россией

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и Украины
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Государственные флаги России и Украины
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БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт приветствовала, что Украина согласилась на переговоры с Россией.
"Это хорошо, что ведутся переговоры со стороны Украины", - заявила она в интервью телеканалу ARD.
В ответ на вопрос, поддерживаются ли контакты минобороны ФРГ с российскими коллегами, министр ответила, что "сложно держать открытым канал с (президентом РФ Владимиром) Путиным, с тем, кто врет, полностью непредсказуем".
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Зеленским. Позже Sputnik Беларусь сообщил, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 19:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский заявил, что не сильно верит в результат встречи с Россией
Опубликовано: Севастиан Котов
 
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