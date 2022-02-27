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Переговоры России и Украины пройдут на КПП Александровка — Вильча

Переговоры России и Украины пройдут на КПП Александровка — Вильча - РИА Новости, 27.02.2022

Переговоры России и Украины пройдут на КПП Александровка — Вильча

Местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча, сообщает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T18:30

2022-02-27T18:30

2022-02-27T18:39

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча, сообщает Sputnik Беларусь."Место переговоров России и Украины – Александровка-Вильча. Ближайший белорусский город – Наровля", - говорится в сообщении.Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220227/kuleba-1775408360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, александр лукашенко, владимир мединский, луганская народная республика, киев, россия, в мире