Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/peregovory-1775410544.html
Переговоры России и Украины пройдут на КПП Александровка — Вильча
Переговоры России и Украины пройдут на КПП Александровка — Вильча - РИА Новости, 27.02.2022
Переговоры России и Украины пройдут на КПП Александровка — Вильча
Местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча, сообщает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T18:30
2022-02-27T18:39
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
александр лукашенко
владимир мединский
луганская народная республика
киев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568662826_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_6dec2454ecb7cf3bc3f3eb4c0717d8af.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча, сообщает Sputnik Беларусь."Место переговоров России и Украины – Александровка-Вильча. Ближайший белорусский город – Наровля", - говорится в сообщении.Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220227/kuleba-1775408360.html
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775400698.html
луганская народная республика
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568662826_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_e2a8cc9e4364eda9e2ddb92c7c088743.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, александр лукашенко, владимир мединский, луганская народная республика, киев, россия, в мире
18:30 27.02.2022 (обновлено: 18:39 27.02.2022)
 
Переговоры России и Украины пройдут на КПП Александровка — Вильча

Местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка — Вильча

© Sputnik / Перейти в фотобанкПункт пропуска в Белоруссии
Пункт пропуска в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Пункт пропуска в Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча, сообщает Sputnik Беларусь.
"Место переговоров России и Украины – Александровка-Вильча. Ближайший белорусский город – Наровля", - говорится в сообщении.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 18:24В мире
Кулеба: Киев рассчитывает договориться о мире на переговорах в Гомеле
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Вид на Киев. 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 17:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинский посол назвал возможное "первое условие" Киева на переговорах
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийАлександр ЛукашенкоВладимир МединскийЛуганская Народная РеспубликаКиевРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала