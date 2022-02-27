https://ria.ru/20220227/peregovory-1775408084.html
В России опровергли сообщение о начале переговоров с Украиной
В России опровергли сообщение о начале переговоров с Украиной - РИА Новости, 27.02.2022
В России опровергли сообщение о начале переговоров с Украиной
Российская сторона опровергла сообщения о начале переговоров России и Украины в Белоруссии. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T18:13
2022-02-27T18:13
2022-02-27T19:12
в мире
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российская сторона опровергла сообщения о начале переговоров России и Украины в Белоруссии.Несколько минут назад о том, что встреча в Гомеле началась, заявило украинское агентство УНИАН со ссылкой на представителя президента Украины в Конституционном суде Федора Вениславского.Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что стороны договорились встретиться в Гомельской области Белоруссии на границе с Украиной. Этому предшествовал телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским.По словам пресс-секретаря белорусского президента Натальи Эйсмонт, он созвонился с Путиным, предложил российской делегации задержаться в Гомеле, а переговоры перенести на более поздний срок. Российский лидер это предложение поддержал.Российская делегация прибыла в Гомель сегодня утром. Помимо Мединского, в нее входят заместители министра обороны и иностранных дел Александр Фомин и Андрей Руденко, посол в Белоруссии Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Гомель как место для переговоров выбрала украинская сторона. Однако после того как россияне уже приехали туда, Зеленский заявил, что украинская делегация готова провести встречу в Варшаве, Стамбуле, Баку или Вене, а Белоруссия ее не устраивает.Операция по демилитаризации УкраиныПутин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Глава государства назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775384738.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире
18:13 27.02.2022 (обновлено: 19:12 27.02.2022)
В России опровергли сообщение о начале переговоров с Украиной
МИД России опроверг сообщение о начале переговоров с Украиной в Гомеле
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российская сторона опровергла сообщения о начале переговоров России и Украины в Белоруссии.
"Переговоры еще не начались, стороны только прибывают к месту их проведения", — сообщили журналистам.
Несколько минут назад о том, что встреча в Гомеле
началась, заявило украинское агентство УНИАН со ссылкой на представителя президента Украины
в Конституционном суде Федора Вениславского.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский
заявил, что стороны договорились встретиться в Гомельской области Белоруссии
на границе с Украиной. Этому предшествовал телефонный разговор Александра Лукашенко
с Владимиром Зеленским
.
По словам пресс-секретаря белорусского президента Натальи Эйсмонт, он созвонился с Путиным, предложил российской делегации задержаться в Гомеле, а переговоры перенести на более поздний срок. Российский лидер это предложение поддержал.
Российская делегация прибыла в Гомель сегодня утром. Помимо Мединского, в нее входят заместители министра обороны и иностранных дел Александр Фомин и Андрей Руденко, посол в Белоруссии Борис Грызлов
и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий
.
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Гомель как место для переговоров выбрала украинская сторона. Однако после того как россияне уже приехали туда, Зеленский заявил, что украинская делегация готова провести встречу в Варшаве, Стамбуле, Баку или Вене, а Белоруссия ее не устраивает.
Операция по демилитаризации Украины
Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик
с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Глава государства назвал ее целью защиту жителей ДНР
и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он подчеркнул, что Россия
не собирается оккупировать соседнюю страну.
Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Дома без стен: последствия обстрелов в Донбассе
1 из 13
За девять дней эскалации конфликта украинская сторона обстреляла территорию ДНР 522 раза.
2 из 13
По республике выпустили 6748 боеприпасов, в том запрещенных.
3 из 13
При обстрелах сильно пострадала Горловка, расположенная в 50 километрах от Донецка.
4 из 13
В городе разрушены жилые дома.
6 из 13
За сутки в Горловке погибли два мирных жителя, еще шесть пострадали.
7 из 13
Повреждены линии электропередачи.
8 из 13
Разрушены водопровод и газопровод.
9 из 13
Жестоким обстрелам подвергся и Донецк.
10 из 13
В Центре координации режима прекращения огня заявили, что украинская сторона применяет тяжелое вооружение в направлении населенных пунктов.
11 из 13
Огневая активность не прекращается по всей линии боевого соприкосновения.
12 из 13
Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 "Град".
13 из 13
ВСУ обстреливают жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.
1 из 13
За девять дней эскалации конфликта украинская сторона обстреляла территорию ДНР 522 раза.
2 из 13
По республике выпустили 6748 боеприпасов, в том запрещенных.
3 из 13
При обстрелах сильно пострадала Горловка, расположенная в 50 километрах от Донецка.
4 из 13
В городе разрушены жилые дома.
6 из 13
За сутки в Горловке погибли два мирных жителя, еще шесть пострадали.
7 из 13
Повреждены линии электропередачи.
8 из 13
Разрушены водопровод и газопровод.
9 из 13
Жестоким обстрелам подвергся и Донецк.
10 из 13
В Центре координации режима прекращения огня заявили, что украинская сторона применяет тяжелое вооружение в направлении населенных пунктов.
11 из 13
Огневая активность не прекращается по всей линии боевого соприкосновения.
12 из 13
Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 "Град".
13 из 13
ВСУ обстреливают жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.