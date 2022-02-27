https://ria.ru/20220227/peregovory-1775408084.html

В России опровергли сообщение о начале переговоров с Украиной

В России опровергли сообщение о начале переговоров с Украиной - РИА Новости, 27.02.2022

В России опровергли сообщение о начале переговоров с Украиной

Российская сторона опровергла сообщения о начале переговоров России и Украины в Белоруссии. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T18:13

2022-02-27T18:13

2022-02-27T19:12

в мире

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российская сторона опровергла сообщения о начале переговоров России и Украины в Белоруссии.Несколько минут назад о том, что встреча в Гомеле началась, заявило украинское агентство УНИАН со ссылкой на представителя президента Украины в Конституционном суде Федора Вениславского.Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что стороны договорились встретиться в Гомельской области Белоруссии на границе с Украиной. Этому предшествовал телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским.По словам пресс-секретаря белорусского президента Натальи Эйсмонт, он созвонился с Путиным, предложил российской делегации задержаться в Гомеле, а переговоры перенести на более поздний срок. Российский лидер это предложение поддержал.Российская делегация прибыла в Гомель сегодня утром. Помимо Мединского, в нее входят заместители министра обороны и иностранных дел Александр Фомин и Андрей Руденко, посол в Белоруссии Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Гомель как место для переговоров выбрала украинская сторона. Однако после того как россияне уже приехали туда, Зеленский заявил, что украинская делегация готова провести встречу в Варшаве, Стамбуле, Баку или Вене, а Белоруссия ее не устраивает.Операция по демилитаризации УкраиныПутин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Глава государства назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775384738.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире